Problemi tecnici e ritardi, cosa sta succedendo a Swiss? «I nostri aerei sono sicuri»

«La sicurezza per noi non è negoziabile», ha dichiarato. «Non risparmiamo un franco sulla manutenzione, sulla formazione o su qualsiasi altro settore legato alla sicurezza». In caso di dubbio, ha aggiunto, gli equipaggi decidono sempre a favore della sicurezza, anche scegliendo di effettuare un atterraggio precauzionale.

Secondo il Ceo, quindi, non vi sarebbe una situazione che faccia pensare a un problema strutturale nella sicurezza della compagnia. «Tutti sono formati per mettere la sicurezza al primo posto».



«I ritardi? Non siamo ancora dove vogliamo essere»

Uno dei capitoli più delicati riguarda la puntualità. Le critiche dei passeggeri sono state dirette: troppi ritardi e disservizi a fronte di prezzi considerati elevati. Fehlinger ha riconosciuto che, dopo la pandemia, Swiss ha avuto problemi di puntualità.

«Ci lavoriamo continuamente, ma non siamo ancora dove vogliamo essere», ha ammesso. Secondo il Ceo, circa due terzi delle cause dei ritardi sarebbero tuttavia riconducibili a fattori esterni. La compagnia sta quindi lavorando anche con i propri partner per migliorare la situazione. «Abbiamo 18 milioni di clienti all'anno e siamo contenti di questo confronto», ha detto, assicurando che i dipendenti «danno il massimo ogni giorno».

