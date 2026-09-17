Fatture shock per servizi mai richiesti: l’allerta dell’Ufficio federale di cibersicurezza

L'UFCS raccomanda a chi non ha utilizzato il servizio di opporsi formalmente alla pretesa e di conservare tutte le lettere e le e-mail ricevute. La documentazione può infatti rivelarsi importante qualora la richiesta venga ulteriormente perseguita.

L'indicazione dell'autorità è cambiata rispetto alla prima allerta pubblicata sul caso. Inizialmente il consiglio era di ignorare i messaggi, non cliccare sui link e non effettuare alcun pagamento. Di fronte alle richieste ora inoltrate tramite Letterdata, l'UFCS raccomanda invece espressamente di contestare per iscritto il credito.