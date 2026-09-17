VAUD
Perde il controllo dell'auto e viene sbalzata fuori: morta 63enne
Il veicolo è precipitato per decine di metri lungo una scarpata, finendo la sua corsa contro un fienile.
20min/Sébastien Anex
Fonte Polizia cantonale di Vaud
Perde il controllo dell'auto e viene sbalzata fuori: morta 63enne
Il veicolo è precipitato per decine di metri lungo una scarpata, finendo la sua corsa contro un fienile.
ROUGEMONT - Mercoledì, poco dopo le 11:30, una donna di 63 anni alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo, che è precipitato in un dirupo mentre usciva da un parcheggio. Dopo aver sbandato per diverse decine di metri, l'auto si è schiantata contro un fienile.
La conducente è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Giunta sul posto, la polizia vodese ha constatato il decesso della donna, una cittadina croata residente in Germania.
Le indagini per chiarire le circostanze dell'incidente saranno condotte dagli specialisti dell'Unità Traffico della Polizia cantonale di Vaud.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!