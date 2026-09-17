Arrestato dopo un furto, gli vengono attribuiti altri 81 reati
Il 42enne è sospettato di una lunga serie di crimini commessi tra dicembre 2023 e febbraio 2026 nel Canton Berna.
BERNA - BERNA - Era stato fermato subito dopo un furto in un negozio di alimentari. Le successive indagini della Polizia cantonale bernese hanno permesso di attribuire a un 42enne complessivamente 81 episodi criminali.
L'arresto è avvenuto all'inizio di febbraio 2026, dopo un colpo in un negozio di alimentari in Viktoriastrasse, a Berna. Il sospettato era stato immediatamente posto in detenzione preventiva. La Procura regionale di Berna-Mittelland ha comunicato oggi l'arresto.
Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i fatti contestati sarebbero stati commessi tra dicembre 2023 e febbraio 2026 in diverse località del Canton Berna. Fra gli 81 episodi figurano furti con scasso e intrusioni furtive.
Le accuse comprendono inoltre violazione di domicilio, abuso di sistemi di elaborazione dati, violazione del segreto epistolare e infrazioni alle leggi sugli stupefacenti e sulle armi.