Ricercato in Svizzera, arrestato in Italia

L’operazione è scattata dopo che i militari hanno rintracciato l’uomo, destinatario del mandato internazionale, e hanno dato esecuzione all’ordine di arresto. Il fermo è avvenuto nell’ambito della collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e svizzere. Ora il 40enne si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana, in attesa delle procedure di estradizione e del processo in Svizzera.