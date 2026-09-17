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ITALIA / SVIZZERA

Ricercato in Svizzera, arrestato in Italia

L'uomo è accusato di frode informatica e riciclaggio di denaro, ora è in attesa dell'estradizione
Ricercato in Svizzera, arrestato in Italia
Depositphotos (merrydolla)
Fonte LegnanoNews
elaborata da Redazione
Ricercato in Svizzera, arrestato in Italia
L'uomo è accusato di frode informatica e riciclaggio di denaro, ora è in attesa dell'estradizione

PARABIAGO - I carabinieri della Stazione di Legnano hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Parabiago, su mandato di arresto europeo emesso dalle autorità svizzere. Il provvedimento è legato a un’indagine in corso in Svizzera, dove il 40enne, di origine slava, è accusato di frode informatica e riciclaggio di denaro.

L’operazione è scattata dopo che i militari hanno rintracciato l’uomo, destinatario del mandato internazionale, e hanno dato esecuzione all’ordine di arresto. Il fermo è avvenuto nell’ambito della collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e svizzere. Ora il 40enne si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana, in attesa delle procedure di estradizione e del processo in Svizzera.

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