SVIZZERA / ITALIA
Frontalieri, firmato il decreto sui contributi ai Comuni di confine
Giorgetti ha firmato il provvedimento legato all'accordo tra Roma e Berna del 2020. Risorse per i territori nella fascia di 20 chilometri.
Ti Press
Fonte Ats Ans
Frontalieri, firmato il decreto sui contributi ai Comuni di confine
Giorgetti ha firmato il provvedimento legato all'accordo tra Roma e Berna del 2020. Risorse per i territori nella fascia di 20 chilometri.
ROMA - Il ministro italiano dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato questo pomeriggio il decreto sulla determinazione del contributo statale ai Comuni di frontiera.
Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle finanze italiano. Il provvedimento nasce nell'ambito dell'accordo tra Roma e Berna del 2020.
Il decreto riconosce ai Comuni situati nella fascia di 20 chilometri lungo la linea di confine con l'Italia, nei cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, le risorse del Fondo per lo sviluppo economico dei territori di confine.
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