Putin mette due società di Nestlé sotto amministrazione controllata

Già ad agosto, la società russa KS Logistika aveva chiesto a Putin di porre sotto amministrazione controllata cinque società russe di Nestlé. All'epoca il gruppo vodese aveva affermato di non essere stato contattato dalle autorità statali e che un ritiro dalla Russia non era in discussione.

In Russia Nestlé genera circa il 2% del fatturato del gruppo e gestisce sei siti produttivi, dove realizza tra l'altro caffè, dolciumi, alimenti per l'infanzia e cibo per animali. Negli ultimi anni Mosca ha inasprito il quadro normativo per le imprese straniere, introducendo anche strumenti per esercitare una maggiore influenza sulle aziende.