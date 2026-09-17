Il presidente di UBS: «Non entusiasti, ma accettiamo il compromesso»

«Se tuttavia dovessimo ritrovarci in una situazione in cui non fossimo più competitivi, dovremmo ovviamente rifletterci», ha precisato. Il presidente di UBS «spera che il Consiglio degli Stati presenti un buon compromesso».

A seguito del crollo di Credit Suisse, il Consiglio federale aveva proposto una copertura integrale delle filiali estere di UBS tramite capitale di base di prima classe (CET1). La CET-S si è espressa a maggioranza contro tale progetto e, alla fine di agosto, ha proposto che le filiali estere di UBS fossero dotate di un capitale costituito per il 50% da CET1 e per il 50% da obbligazioni AT1 (Additional Tier 1).