Il gambero a rischio, segnale di purezza

La presenza di un gambero è effettivamente un elemento interessante dal punto di vista ambientale. In Ticino, il gambero di fiume italiano (Austropotamobius italicus) è l'unica specie di gambero indigena ed è protetta, essendo oggi fortemente minacciata.

Negli ultimi decenni - rende noto l'Ufficio della caccia e della pesca - le sue popolazioni hanno subito un marcato declino: alcune sono scomparse, mentre quelle ancora presenti sono spesso ridotte e isolate.