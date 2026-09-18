Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Vuoi candidarti alle Cantonali? Ecco cosa devi fare

È attiva da oggi la pagina web dedicata alle elezioni in programma l'11 aprile 2027
Vuoi candidarti alle Cantonali? Ecco cosa devi fare
Depositphotos (bizoon)
Fonte Cancelleria dello Stato
elaborata da Redazione
Vuoi candidarti alle Cantonali? Ecco cosa devi fare
È attiva da oggi la pagina web dedicata alle elezioni in programma l'11 aprile 2027

BELLINZONA - È attiva da oggi, venerdì 18 settembre, la pagina web dedicata alle elezioni cantonali dell’11 aprile 2027.

Si tratta, spiega la Cancelleria dello Stato, di un punto di riferimento per partiti, movimenti e cittadini interessati a presentare la propria candidatura per il rinnovo di Consiglio di Stato e Gran Consiglio nel quadriennio 2027-2031.

La sezione, accessibile all’indirizzo www.ti.ch/dirittipolitici, offre una panoramica completa sulle procedure da seguire: dalla presentazione delle candidature alle modalità di voto (sia con che senza intestazione della lista), fino alla ripartizione dei seggi e alla pubblicazione dei risultati.

Nell’area "Presentazione candidature" sono disponibili i modelli necessari per formalizzare le liste. La Cancelleria dello Stato ricorda che, per partecipare, partiti e movimenti dovranno consegnare in originale:

    • una proposta di candidatura sottoscritta da almeno 50 proponenti (verranno verificati e pubblicati i primi 60);
    • la proposta di candidatura firmata dai candidati e dalle candidate (la firma equivale a dichiarazione di accettazione) oppure una dichiarazione di accettazione separata;
    • un documento ufficiale che attesti il numero e l’importo totale degli eventuali attestati di carenza di beni per l’elezione del Consiglio di Stato;
    • un estratto del casellario giudiziale originale, rilasciato dopo il 25 novembre 2026.

Per ogni proposta e per ciascun potere da eleggere è prevista una cauzione in contanti di duemila franchi.

Le liste e le candidature dovranno essere consegnate a mano, in originale, entro le 18.00 di lunedì 25 gennaio 2027 presso il Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato, in Piazza Governo 6 a Bellinzona. È consigliato fissare un appuntamento per la consegna, contattando preventivamente il servizio.

Dopo il deposito, i rappresentanti dei proponenti avranno tempo fino alle 18.00 di lunedì 8 febbraio 2027 per correggere eventuali vizi formali delle candidature.

Nei giorni successivi, la pagina web del Cantone pubblicherà l’elenco definitivo delle liste e dei candidati.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
candidatureconsiglio dì statoelezioni cantonaligran consiglioliste elettoraliticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
2 gior
113
294

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
2 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
47

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
2 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
2 gior
54
72

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
1 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
2 gior
88
130

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
1 gior
1
19

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
1 gior
51
76

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
2 gior
4
51

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
22 ore
46
180

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
1 gior
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
2 gior
7
18

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
1 gior
20
70

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
3 gior
23
93

Due cani finiti nei guai

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
9 ore
76
97

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
20 ore
93
157

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
5 ore
8
23

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
6 ore

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
21 ore

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
1 gior

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
69

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
48
90

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
1 gior
60
52

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
18 ore
15
61

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
2 gior
16
33

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
54

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
7 ore
6
14

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
35

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
63

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
2 gior
25
51

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
23 ore
9
35

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
34

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
21 ore
4
17

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
2 gior
60
107

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
10

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
20
61

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
1 gior
12
52

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
2 gior
8

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
1 gior
26
40

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
1 gior
6

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
18

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
2 gior

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
2 gior
11

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
1 gior
6
15

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Schianto sulla ciclabile. Un ferito
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
8

Schianto sulla ciclabile. Un ferito

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio
LIVE
CHIASSO
2 gior
9
41

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»
LIVE
ITALIA / CANADA
2 gior
12

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»

ULTIME NOTIZIE TICINO
A9, quattro notti di chiusure tra Chiasso e Como
LIVE
CONFINE
6 min

A9, quattro notti di chiusure tra Chiasso e Como

Ritrovato morto l'uomo scomparso
LIVE
VALLEMAGGIA
23 min

Ritrovato morto l'uomo scomparso

Corticiasca, risanata la strada forestale verso Corte Grande e Spessa
LIVE
LUGANO
47 min

Corticiasca, risanata la strada forestale verso Corte Grande e Spessa

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti
LIVE
BELLINZONA
47 min
7

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti

2,5 milioni per adeguare gli stabili comunali alle norme antincendio
LIVE
BELLINZONA
50 min

2,5 milioni per adeguare gli stabili comunali alle norme antincendio

Pipì dei cani, Lugano dice no all'obbligo di risciacquo negli spazi pubblici
LIVE
LUGANO
58 min
5

Pipì dei cani, Lugano dice no all'obbligo di risciacquo negli spazi pubblici

Piero Marchesi lascia la carica di Sindaco
LIVE
TRESA
1 ora
1

Piero Marchesi lascia la carica di Sindaco

«Chiamate shock» agli anziani, arrestato un 31enne
LIVE
CANTONE
1 ora
6

«Chiamate shock» agli anziani, arrestato un 31enne

Donna precipitata sulla Sighignola, effettuato il riconoscimento formale
LIVE
LUGANO / ITALIA
1 ora
2

Donna precipitata sulla Sighignola, effettuato il riconoscimento formale

Che disastro su quest'alpe
LIVE
VERZASCA
2 ore
24
50

Che disastro su quest'alpe