Vuoi candidarti alle Cantonali? Ecco cosa devi fare
È attiva da oggi la pagina web dedicata alle elezioni in programma l'11 aprile 2027
BELLINZONA - È attiva da oggi, venerdì 18 settembre, la pagina web dedicata alle elezioni cantonali dell’11 aprile 2027.
Si tratta, spiega la Cancelleria dello Stato, di un punto di riferimento per partiti, movimenti e cittadini interessati a presentare la propria candidatura per il rinnovo di Consiglio di Stato e Gran Consiglio nel quadriennio 2027-2031.
La sezione, accessibile all’indirizzo www.ti.ch/dirittipolitici, offre una panoramica completa sulle procedure da seguire: dalla presentazione delle candidature alle modalità di voto (sia con che senza intestazione della lista), fino alla ripartizione dei seggi e alla pubblicazione dei risultati.
Nell’area "Presentazione candidature" sono disponibili i modelli necessari per formalizzare le liste. La Cancelleria dello Stato ricorda che, per partecipare, partiti e movimenti dovranno consegnare in originale:
- una proposta di candidatura sottoscritta da almeno 50 proponenti (verranno verificati e pubblicati i primi 60);
- la proposta di candidatura firmata dai candidati e dalle candidate (la firma equivale a dichiarazione di accettazione) oppure una dichiarazione di accettazione separata;
- un documento ufficiale che attesti il numero e l’importo totale degli eventuali attestati di carenza di beni per l’elezione del Consiglio di Stato;
- un estratto del casellario giudiziale originale, rilasciato dopo il 25 novembre 2026.
Per ogni proposta e per ciascun potere da eleggere è prevista una cauzione in contanti di duemila franchi.
Le liste e le candidature dovranno essere consegnate a mano, in originale, entro le 18.00 di lunedì 25 gennaio 2027 presso il Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato, in Piazza Governo 6 a Bellinzona. È consigliato fissare un appuntamento per la consegna, contattando preventivamente il servizio.
Dopo il deposito, i rappresentanti dei proponenti avranno tempo fino alle 18.00 di lunedì 8 febbraio 2027 per correggere eventuali vizi formali delle candidature.
Nei giorni successivi, la pagina web del Cantone pubblicherà l’elenco definitivo delle liste e dei candidati.