2,5 milioni per adeguare gli stabili comunali alle norme antincendio

Dopo la tragedia dello scorso Capodanno in un locale di Crans-Montana, la sensibilità sul tema è aumentata e il quadro normativo è stato modificato. Il 27 marzo è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento sulla protezione antincendio (RPA), che ha inasprito i controlli periodici sugli edifici in funzione della loro destinazione d'uso, sia per quanto riguarda le tipologie interessate sia per la frequenza delle verifiche.

Per gli edifici e gli impianti soggetti a controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio, entro il 31 dicembre 2027 dovrà essere elaborata una perizia che attesti un rischio residuo d'incendio accettabile. Bellinzona, come gli altri Comuni, è quindi chiamata ad adeguarsi entro termini che il Municipio considera molto ristretti.