Ritrovato morto l'uomo scomparso

Il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale, interpellato da tio.ch sulla vicenda, replica in questo modo: «Giovedì, poco dopo le 16, è stata segnalata alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la scomparsa di un 58enne cittadino svizzero domiciliato in Vallemaggia. È stato attivato un dispositivo di ricerca che ha visto impegnati la Polizia cantonale, la Polizia di Locarno, il Soccorso Alpino Svizzero e la Rega. Le ricerche si sono concentrate nella zona di Cavergno. Poco dopo le 10.30 di oggi, il corpo privo di vita dell'uomo è stato rinvenuto nel fiume Maggia. Stando a una prima ricostruzione, il 58enne è rimasto vittima di una caduta di circa 6 metri».