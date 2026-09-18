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Ritrovato morto l'uomo scomparso

Si sono concluse in modo amaro le ricerche del 58enne sparito nella zona di Cavergno. Ecco cosa potrebbe essergli successo.
Ritrovato morto l'uomo scomparso
Ritrovato morto l'uomo scomparso
Rescue Media
di Patrick ManciniGiornalista
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Ritrovato morto l'uomo scomparso
Si sono concluse in modo amaro le ricerche del 58enne sparito nella zona di Cavergno. Ecco cosa potrebbe essergli successo.

CAVERGNO - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 58enne scomparso da ieri, giovedì, a Cavergno. L'uomo è infatti stato ritrovato privo di vita nella mattinata odierna, più precisamente nel fiume Maggia.

L'allarme era scattato nel pomeriggio di giovedì quando ci si è accorti che l'uomo mancava dal suo domicilio. Da subito il dispiegamento di forze per cercarlo si è rivelato imponente.

Gli abitanti della regione hanno notato diverse auto della polizia, l'elicottero della Rega e i mezzi del Soccorso Alpino Svizzero (CAS), sezione del Locarnese.

La prima fase delle ricerche si era interrotta verso le 23.30 di ieri. La seconda è ripresa nelle prime ore di oggi, venerdì. In particolare concentrandosi su alcune zone ben definite. Fino al drammatico ritrovamento.

Il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale, interpellato da tio.ch sulla vicenda, replica in questo modo: «Giovedì, poco dopo le 16, è stata segnalata alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la scomparsa di un 58enne cittadino svizzero domiciliato in Vallemaggia. È stato attivato un dispositivo di ricerca che ha visto impegnati la Polizia cantonale, la Polizia di Locarno, il Soccorso Alpino Svizzero e la Rega. Le ricerche si sono concentrate nella zona di Cavergno. Poco dopo le 10.30 di oggi, il corpo privo di vita dell'uomo è stato rinvenuto nel fiume Maggia. Stando a una prima ricostruzione, il 58enne è rimasto vittima di una caduta di circa 6 metri».

VALLEMAGGIA
Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

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