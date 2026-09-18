A9, quattro notti di chiusure tra Chiasso e Como

Nelle notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, sempre dalle 22 alle 5, toccherà invece al tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera. Per chi è diretto verso il Ticino, l'uscita obbligatoria sarà a Como Centro: si dovrà quindi proseguire sulla viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina.

Nelle stesse due notti sarà inoltre chiuso lo svincolo di Como Centro in entrata, in entrambe le direzioni. Per imboccare l'autostrada verso Lainate/Milano sarà possibile utilizzare lo svincolo di Fino Mornasco. Per chi è diretto verso Chiasso, invece, l'alternativa indicata è la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina.