A9, quattro notti di chiusure tra Chiasso e Como
Lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie: chiusi alcuni tratti dell'autostrada in direzione della Svizzera e di Milano
CHIASSO / COMO - Quattro notti di chiusure sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Autostrade per l'Italia ha annunciato una serie di interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie, con conseguenti limitazioni alla circolazione.
Il primo provvedimento scatterà lunedì 21 settembre e sarà ripetuto martedì 22, dalle 22 alle 5. In entrambe le notti sarà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro, in direzione Lainate/Milano. Chi viaggia dovrà uscire obbligatoriamente a Lago di Como e proseguire sulla viabilità ordinaria, per poi rientrare in autostrada a Como Centro.
Nelle notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, sempre dalle 22 alle 5, toccherà invece al tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera. Per chi è diretto verso il Ticino, l'uscita obbligatoria sarà a Como Centro: si dovrà quindi proseguire sulla viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina.
Nelle stesse due notti sarà inoltre chiuso lo svincolo di Como Centro in entrata, in entrambe le direzioni. Per imboccare l'autostrada verso Lainate/Milano sarà possibile utilizzare lo svincolo di Fino Mornasco. Per chi è diretto verso Chiasso, invece, l'alternativa indicata è la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina.