Pipì dei cani, Lugano dice no all'obbligo di risciacquo negli spazi pubblici

Il Municipio riconosce la sensibilità del tema, ma ritiene tuttavia che, allo stato attuale, vi siano altre problematiche che, per priorità e urgenza, richiedono attenzione e risorse prima dell’introduzione di ulteriori disposizioni specifiche.

Secondo l’Esecutivo, rendere obbligatorio il risciacquo delle deiezioni liquide dei cani richiederebbe inoltre strumenti e risorse adeguati per informare e sensibilizzare i proprietari e, dove necessario, verificare il rispetto della norma. Senza controlli sufficienti, osserva il Municipio, la disposizione rischierebbe di rimanere prevalentemente un’indicazione di principio e di non produrre gli effetti auspicati.