Piero Marchesi lascia la carica di Sindaco
La continuità amministrativa è garantita con il subentro temporaneo della vice sindaca Margherita Manzini
TRESA - Piero Marchesi lascia la guida del Comune di Tresa dopo aver accettato la carica di Consigliere di Stato, incarico che assumerà ufficialmente il prossimo 7 ottobre.
La decisione, comunicata poco fa dal Municipio, è conseguenza dell’incompatibilità tra i due ruoli prevista dalla legge e dell’esercizio del diritto di opzione da parte di Marchesi.
In base alla normativa vigente, la vicesindaca Margherita Manzini subentra temporaneamente nelle funzioni di sindaca e presidente del Municipio, garantendo la continuità amministrativa fino all’elezione del nuovo sindaco. Il Municipio assicura che le attività comunali proseguiranno regolarmente e che la popolazione sarà informata sulle modalità e le tempistiche per la scelta del successore non appena saranno definite.
Nel comunicato, il Municipio esprime profonda gratitudine a Piero Marchesi per l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrati negli anni alla guida della comunità. Già sindaco di Monteggio, Marchesi è stato il primo sindaco del nuovo Comune di Tresa, contribuendo in modo decisivo alla sua nascita, crescita e consolidamento.
A nome dell’intera autorità comunale e dei cittadini, il Municipio rivolge a Marchesi i migliori auguri per il prestigioso incarico in Consiglio di Stato, «certo che saprà affrontare questa nuova sfida con il medesimo impegno, la stessa passione e il senso delle istituzioni che hanno contraddistinto il suo operato a favore della comunità».