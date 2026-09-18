Piero Marchesi lascia la carica di Sindaco

In base alla normativa vigente, la vicesindaca Margherita Manzini subentra temporaneamente nelle funzioni di sindaca e presidente del Municipio, garantendo la continuità amministrativa fino all’elezione del nuovo sindaco. Il Municipio assicura che le attività comunali proseguiranno regolarmente e che la popolazione sarà informata sulle modalità e le tempistiche per la scelta del successore non appena saranno definite.

Nel comunicato, il Municipio esprime profonda gratitudine a Piero Marchesi per l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrati negli anni alla guida della comunità. Già sindaco di Monteggio, Marchesi è stato il primo sindaco del nuovo Comune di Tresa, contribuendo in modo decisivo alla sua nascita, crescita e consolidamento.