Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Le prime auto della polizia sono state notate giovedì ancora prima che facesse buio. A un certo punto è spuntato anche un elicottero della Rega che ha interrotto le ricerche poco prima di mezzanotte.

Nel frattempo sono stati allertati anche i collaboratori e le collaboratrici del Soccorso Alpino Svizzero (CAS), sezione del Locarnese che oggi daranno una mano concreta nel setacciare la zona. Le ricerche dell'uomo insomma riprendono senza sosta e si starebbero concentrando in alcune zone ben precise.