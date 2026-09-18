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VALLEMAGGIA

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Dal tardo pomeriggio di giovedì si sta cercando un 58enne residente nella regione. Polizia, Rega e soccorritori del CAS sono al lavoro.
Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
Foto lettore tio.ch
di Patrick ManciniGiornalista
Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
Dal tardo pomeriggio di giovedì si sta cercando un 58enne residente nella regione. Polizia, Rega e soccorritori del CAS sono al lavoro.

VALLEMAGGIA - Grosso dispiegamento di forze tra la serata di ieri, giovedì, e le prime ore di oggi tra Cavergno e Bignasco, in Vallemaggia. Stando a più fonti si starebbe cercando un 58enne della regione non rientrato al proprio domicilio.

«Sono in corso ricerche relative a una persona data per scomparsa – conferma il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale a tio.ch –. Al momento non vengono rilasciate ulteriori informazioni».

Le prime auto della polizia sono state notate giovedì ancora prima che facesse buio. A un certo punto è spuntato anche un elicottero della Rega che ha interrotto le ricerche poco prima di mezzanotte.

Nel frattempo sono stati allertati anche i collaboratori e le collaboratrici del Soccorso Alpino Svizzero (CAS), sezione del Locarnese che oggi daranno una mano concreta nel setacciare la zona. Le ricerche dell'uomo insomma riprendono senza sosta e si starebbero concentrando in alcune zone ben precise.

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