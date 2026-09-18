Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
Dal tardo pomeriggio di giovedì si sta cercando un 58enne residente nella regione. Polizia, Rega e soccorritori del CAS sono al lavoro.
Dal tardo pomeriggio di giovedì si sta cercando un 58enne residente nella regione. Polizia, Rega e soccorritori del CAS sono al lavoro.
VALLEMAGGIA - Grosso dispiegamento di forze tra la serata di ieri, giovedì, e le prime ore di oggi tra Cavergno e Bignasco, in Vallemaggia. Stando a più fonti si starebbe cercando un 58enne della regione non rientrato al proprio domicilio.
«Sono in corso ricerche relative a una persona data per scomparsa – conferma il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale a tio.ch –. Al momento non vengono rilasciate ulteriori informazioni».
Le prime auto della polizia sono state notate giovedì ancora prima che facesse buio. A un certo punto è spuntato anche un elicottero della Rega che ha interrotto le ricerche poco prima di mezzanotte.
Nel frattempo sono stati allertati anche i collaboratori e le collaboratrici del Soccorso Alpino Svizzero (CAS), sezione del Locarnese che oggi daranno una mano concreta nel setacciare la zona. Le ricerche dell'uomo insomma riprendono senza sosta e si starebbero concentrando in alcune zone ben precise.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!