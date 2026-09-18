Un weekend in mongolfiera al Parco Ciani

Per rendere accessibile l'attività, il Gruppo Paraplegici Ticino dispone dell'unica cesta accessibile presente in Svizzera, in grado di accogliere fino a due persone in carrozzina, accompagnate da esperti di volo. Si tratta di un'attrezzatura unica nel suo genere sul territorio nazionale.

Da anni il Gruppo Paraplegici Ticino - inSuperAbili, con il motto "le barriere sono solo quelle della mente", è impegnato nella ricerca di attività capaci di coinvolgere e stimolare i propri membri con disabilità, offrendo loro occasioni per mettersi alla prova e scoprire nuove possibilità.