Un weekend in mongolfiera al Parco Ciani
Un'esperienza inclusiva con voli in un pallone aerostatico, pensata per unire persone con e senza disabilità durante la StraLugano.
Un'esperienza inclusiva con voli in un pallone aerostatico, pensata per unire persone con e senza disabilità durante la StraLugano.
LUGANO - In occasione del 20° anniversario della StraLugano, sabato 26 e domenica 27 settembre il Parco Ciani ospiterà un'iniziativa dedicata all'inclusione: voli ancorati gratuiti in pallone aerostatico, promossi dal Gruppo Paraplegici Ticino in collaborazione con il Gruppo Aerostatico Ticino.
L'attività sarà aperta gratuitamente al pubblico, con o senza disabilità, in entrambe le giornate dalle 8.30 alle 12.00. All'iniziativa parteciperanno anche i membri dell'associazione La Mongolfiera, che accompagneranno i propri giovani a vivere per la prima volta l'esperienza del volo insieme al pubblico presente.
Per rendere accessibile l'attività, il Gruppo Paraplegici Ticino dispone dell'unica cesta accessibile presente in Svizzera, in grado di accogliere fino a due persone in carrozzina, accompagnate da esperti di volo. Si tratta di un'attrezzatura unica nel suo genere sul territorio nazionale.
Da anni il Gruppo Paraplegici Ticino - inSuperAbili, con il motto "le barriere sono solo quelle della mente", è impegnato nella ricerca di attività capaci di coinvolgere e stimolare i propri membri con disabilità, offrendo loro occasioni per mettersi alla prova e scoprire nuove possibilità.