Navigazione sul Lago Maggiore: il SEV attacca SNL: «La gestione passi alle FART»

La vicenda affonda le radici nel 2017, quando l’Ufficio federale dei trasporti annunciò che, a partire dal 2018, il Consorzio formato dalla società italiana Gestione governativa navigazione laghi e da SNL avrebbe permesso a quest’ultima di offrire i servizi di navigazione nel bacino svizzero. L’obiettivo dichiarato era favorire il rilancio della navigazione e del turismo regionale. «A quasi dieci anni di distanza, quelle aspettative sono rimaste in larga misura disattese. Il giudizio negativo non proviene soltanto dai sindacati, ma anche dalle istituzioni e dagli enti del territorio, che sostengono la soluzione proposta dal Cantone con il passaggio della gestione alle FART» fa notare il sindacato.