Cianobatteri nel Ceresio, ma le acque restano sicure

LUGANO - Acqua verde nel lago? Tranquilli non c'è bisogno di preoccuparsi, e non siamo di fronte a un caso di inquinamento. Le acque di balneazione del Canton Ticino sono in buono stato. Il Laboratorio cantonale ha concluso proprio in questi giorni il monitoraggio 2026 delle acque di laghi e fiumi. I risultati, come spiegato nella newsletter di aggiornamento, confermano l'ottima qualità microbiologica di laghi e fiumi. Nel bacino sud del Lago Ceresio è stato tuttavia osservato nelle ultime settimane un aumento delle fioriture di cianobatteri. I controlli hanno interessato 82 punti di monitoraggio distribuiti sui laghi Maggiore, Ceresio e Astano e lungo i corsi d'acqua Ticino/Moesa, Verzasca e Maggia.

Presenza di cianobatteri nel bacino sud del Ceresio

Un fenomeno specifico riguarda invece il bacino sud del Lago Ceresio, dove dalla fine di luglio sono state rilevate lievi fioriture di Microcystis, un genere di cianobatteri in grado di produrre tossine chiamate microcistine. Le fioriture sono rimaste contenute durante tutto agosto per poi aumentare di intensità nelle ultime settimane, in concomitanza con le piogge di inizio settembre.