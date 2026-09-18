Via il posteggio dei deputati? «Allora il Governo ceda il suo»

Obiettivi che la mozione definisce «certamente condivisibili», sollevando però una questione di coerenza. «La sensibilità ecologica non dovrebbe fermarsi al confine del posteggio dei deputati», sostiene il testo, invocando un «parallelismo dei sacrifici»: se il Parlamento rinuncia ai propri stalli, secondo i firmatari dovrebbe farlo anche l'Esecutivo.

«Non è un privilegio»

La mozione insiste anche sulle esigenze pratiche dei deputati. Le sedute parlamentari e commissionali possono cominciare presto o protrarsi fino alla sera e devono essere conciliate con l'attività professionale. Per chi arriva dalle valli, dal Sopraceneri, dal Mendrisiotto o da altre zone periferiche, sostiene il testo, poter parcheggiare vicino alla sede parlamentare «non costituisce un privilegio mondano», ma uno strumento utile all'esercizio del mandato.