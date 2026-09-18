Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

I dati sono stati inviati al Laboratorio cantonale di Lucerna, che ha effettuato le analisi e ha rilevato un campione di pane non conforme al valore indicativo previsto dall’Ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti (OCont). Altri sei campioni hanno mostrato livelli superiori al valore indicativo, ma l’incertezza della misurazione non ha consentito di stabilirne con certezza la non conformità. Per il campione contestato, all’azienda è stata richiesta l’adozione di adeguate misure correttive.