C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

BLATTEN - Sotto la massa di detriti che il 28 maggio 2025 ha travolto il villaggio di Blatten si troverebbero circa 150mila litri di olio combustibile e carburante. È quanto emerge da uno studio ambientale commissionato dal Canton Vallese e citato dalla SRF. Non è noto quanto sia già fuoriuscito e quanto si trovi ancora nei serbatoi o tra le macerie.