C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
La frana della scorsa primavera avrebbe sepolto 150mila litri di combustibile e olio carburante. La ricostruzione del villaggio non è compromessa, secondo le autorità
La frana della scorsa primavera avrebbe sepolto 150mila litri di combustibile e olio carburante. La ricostruzione del villaggio non è compromessa, secondo le autorità
BLATTEN - Sotto la massa di detriti che il 28 maggio 2025 ha travolto il villaggio di Blatten si troverebbero circa 150mila litri di olio combustibile e carburante. È quanto emerge da uno studio ambientale commissionato dal Canton Vallese e citato dalla SRF. Non è noto quanto sia già fuoriuscito e quanto si trovi ancora nei serbatoi o tra le macerie.
Il rischio di contaminazione delle falde acquifere
Il rischio ambientale era emerso già dopo la catastrofe. Nel mese successivo alla frana, nel lago formatosi in seguito all'evento furono rilevati residui di idrocarburi e vennero osservate macchie d'olio. Secondo lo studio, gli idrocarburi rappresentano il principale pericolo per l'ambiente tra le sostanze presenti sotto le macerie.
Le sostanze nocive potrebbero raggiungere le falde acquifere, ma le misurazioni effettuate finora non hanno evidenziato anomalie. Il Cantone intende comunque proseguire e ampliare sul lungo periodo il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, estendendo l'attenzione all'intera Lötschental.
La ricostruzione? Si può procedere
Secondo Christine Genolet-Leubin, responsabile dell'autorità ambientale, la presenza dei combustibili non impedisce la ricostruzione. Sarà però necessario tenerne conto nella progettazione sulla massa di detriti del vecchio villaggio, valutando anche eventuali sistemi di drenaggio. L'esperto di siti contaminati Walter Wildli avverte inoltre che alcune sostanze potrebbero essere rilasciate anche dopo decenni, per esempio a causa della corrosione dei serbatoi.
La frana del 28 maggio 2025 distrusse Blatten dopo il distacco del ghiacciaio del Birchg, lasciando oltre tre milioni di metri cubi di detriti. Circa 300 abitanti persero la propria casa e un uomo disperso non sopravvisse alla catastrofe. Secondo i piani attuali, i primi abitanti dovrebbero poter tornare nel villaggio nel 2029.