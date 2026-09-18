Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

2,41 franchi al litro: il diesel non è mai stato così caro

La corsa dei carburanti non accenna a fermarsi. Dal mondo politico viene chiesta la sospensione temporanea dell'imposta sugli oli minerali
2,41 franchi al litro: il diesel non è mai stato così caro
Depositphotos (TriangleProd)
Fonte TCS / 20minuten
elaborata da Redazione
2,41 franchi al litro: il diesel non è mai stato così caro
La corsa dei carburanti non accenna a fermarsi. Dal mondo politico viene chiesta la sospensione temporanea dell'imposta sugli oli minerali

VERNIER - 2,41 franchi. È quanto è arrivato a costare un litro di carburante diesel nelle stazioni di rifornimento svizzere. Un nuovo primato assoluto, che va a superare anche i 2,40 franchi toccati nel 2022, all'inizio del conflitto in Ucraina. È la conseguenza dei conflitti in Medio Oriente e delle strozzature nelle catene di approvvigionamento. Anche la benzina senza piombo 95 continua la sua corsa al rialzo, spiega il Touring Club Svizzero (TCS) nella sua analisi odierna, arrivando a 2,10 franchi al litro, con un aumento di 5 centesimi in una sola settimana. Il record storico di 2,31 franchi, salvo cambiamenti della situazione geopolitica che appaiono al momento decisamente remoti, è ormai all'orizzonte.

I fattori esterni
L’impennata dei prezzi dei carburanti è il risultato di una serie di fattori che si sommano tra loro. La guerra in Iran, l'avanzata degli Houthi in Yemen e le difficoltà nei flussi petroliferi dal Medio Oriente stanno mettendo sotto pressione i mercati mondiali del petrolio e dei prodotti raffinati. Ma non dobbiamo dimenticare le conseguenze della guerra in Ucraina, che ha ridotto drasticamente - se non addirittura interrotto - le esportazioni di diesel e benzina dalla Russia, colpendo anche diverse raffinerie e infrastrutture petrolifere russe. La conseguenza: l’offerta di diesel sui mercati internazionali è diventata particolarmente scarsa.

I problemi interni di logistica
La situazione è aggravata da problemi logistici interni. La raffineria di Cressier (NE), che normalmente copre il 30% del fabbisogno nazionale di prodotti petroliferi, è rimasta ferma per alcuni giorni. Inoltre, il basso livello del Reno dovuto alla siccità e all'estate torrida limita da mesi il carico delle chiatte, facendo schizzare il costo del trasporto tra Rotterdam e Basilea a oltre 220 franchi per tonnellata, contro i 22-28 franchi in condizioni normali. Secondo il TCS, il solo aumento dei costi di trasporto sul Reno pesa attualmente per circa 15 centesimi al litro sul prezzo finale dei carburanti. Nonostante queste difficoltà, l’approvvigionamento in Svizzera resta comunque garantito.

Come si calcola il prezzo
I prezzi alla pompa in Svizzera sono influenzati da molteplici fattori, sia nazionali che internazionali. Si parte dal prezzo del petrolio greggio sui mercati mondiali: oggi i future in consegna a novembre del Brent, il prezzo di riferimento internazionale, parlano di una lieve contrazione, pari a circa l'1,2% a oltre 103,50 dollari il barile. Ma l'aumento, rispetto a un anno fa, è di parecchio superiore al 50%. A incidere, come già spiegato, sono anche i costi di trasporto e logistica, con le restrizioni alla navigazione sul Reno quale elemento più delicato. Bisogna poi tenere in considerazione il tasso di cambio tra dollaro statunitense (la valuta di quotazione del petrolio sui mercati) e franco svizzero, che oggi si attesta a circa 0,8245 franchi per un dollaro. Influiscono poi le varie dinamiche di mercato: l'offerta e la domanda, a livello nazionale e internazionale, così come la concorrenza e i margini nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio, che spiegano le differenze di prezzo tra le varie stazioni di servizio. Si è già accennato alla capacità di raffinazione e ai margini delle raffinerie.

Le tasse: c'è chi le allevia
C'è poi il lato politico/amministrativo: le tasse e imposte pubbliche, come quella sugli oli minerali, la sovrattassa, le tasse legate alla CO2 (quando applicabili) e l’IVA vanno a toccare il prezzo finale. All'estero sono svariati i governi che hanno preso provvedimenti. In Italia le accise su diesel e benzina, poi per il solo gasolio, sono state temporaneamente ridotte a più riprese (al momento lo sgravio è di circa 12 centesimi al litro). In Francia il governo ha finora distribuito un sussidio carburante di 100 euro a 1,4 milioni di soggetti a basso reddito, senza contare gli aiuti al settore agricolo, della pesca e dell'edilizia. In Austria l'imposta sugli oli minerali è stata temporaneamente ridotta (a settembre per 1,9 centesimi di euro al litro) e sarà rivista mensilmente. Provvedimenti simili sono stati presi anche in Spagna e Portogallo.

In Svizzera non sono previsti provvedimenti
Nulla di simile sembra essere previsto in Svizzera. Non si parla di una riduzione dell'imposta sugli oli minerali, né dell'introduzione di uno sconto generale sui carburanti. Il rilascio temporaneo dalle riserve obbligatorie è stato deciso per far fronte alla chiusura della raffineria di Cressier e dei problemi di navigazione sul Reno. Lo scopo: garantire l'approvvigionamento, non l'abbassamento dei prezzi.

«Fondi sufficienti per sospendere l'imposta per due mesi»
Nella classe politica si levano le prime voci di dissenso. Il consigliere nazionale bernese Thomas Knutti (UDC) critica la riluttanza del Consiglio federale: «Avevo già chiesto un provvedimento di sgravio a marzo e presentato un'interpellanza a giugno, ma le mie richieste sono cadute nel vuoto», ha dichiarato ai colleghi di 20 Minuten. Comproprietario di un'azienda di trasporti, afferma che il suo settore di attività, così come l'agricoltura, stiano affrontando difficoltà concrete a causa dell'aumento dei prezzi. Senza parlare del traffico privato.

La spiegazione di Berna? «Pretestuosa»
Knutti chiede quindi la sospensione immediata della tassa sugli oli minerali per almeno due mesi, così da incrementare il potere d'acquisto. «Ho già avviato una petizione in tal senso». Il deputato democentrista considera pretestuosa l'argomentazione del Consiglio federale, secondo cui ciò creerebbe un deficit di finanziamento per il Fondo nazionale per le strade e i trasporti delle aree metropolitane. «Nessuno in questo Paese può lamentarsi delle cattive condizioni delle strade. Credo che ci siano fondi sufficienti per rinunciare alle entrate per due mesi».

Come risparmiare sul carburante
Per aiutare gli automobilisti a fronteggiare questi rincari, il TCS consiglia di utilizzare il proprio radar dei prezzi dei carburanti, che permette di confrontare le tariffe di circa 3.800 stazioni di servizio in tutta la Svizzera e trovare rapidamente la più conveniente nelle vicinanze. Per capire se convenga fare una deviazione per risparmiare, il TCS suggerisce la regola delle "tre 5": vale la pena percorrere 5 chilometri in più se il prezzo del carburante è almeno 5 centesimi al litro più basso, a patto di fare un pieno di almeno 50 litri.
Inoltre, il TCS raccomanda di adottare una guida fluida e anticipativa secondo i principi dell’EcoDrive: uno stile di guida regolare può ridurre i consumi di carburante fino al 20%.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
benzinacarburantedieselpetrolioprezziSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
1 gior
112
290

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
2 gior
36
40

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
48

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
1 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
2 gior
52
71

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
1 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
1 gior
88
130

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
1 gior
1
18

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
1 gior
48
76

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
2 gior
4
51

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
15 ore
45
174

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
2 gior
7
19

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
21 ore
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
18 ore
20
68

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
2 gior
23
95

Due cani finiti nei guai

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
2 gior
40
112

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
13 ore
70
144

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
1 gior
3
72

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
23 ore

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
LIVE
CONFINE
2 gior
22
17

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
1 gior
48
91

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
14 ore

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
23 ore
56
53

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
1 gior
16
36

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
55

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
35

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
65

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
2 gior
25
54

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 gior
22

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
16 ore
9
35

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
36

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
1 gior
58
109

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
2 ore
30
37

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
20
62

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
2 gior
10

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
11

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
14 ore
2
15

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
21 ore
26
40

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
18 ore
12
51

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
3 gior
11

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
19

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
2 gior

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
1 gior
12

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
20 ore
6

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
39

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
1 gior
6
16

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
99
202

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
10 min

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

Dopo la decisione di Putin, Nestlé «valuta le opzioni disponibili»
LIVE
SVIZZERA / RUSSIA
1 ora

Dopo la decisione di Putin, Nestlé «valuta le opzioni disponibili»

Minacce con video di clown horror: a scuola interviene la polizia
LIVE
TURGOVIA
9 ore

Minacce con video di clown horror: a scuola interviene la polizia

Problemi tecnici e ritardi, cosa sta succedendo a Swiss? «I nostri aerei sono sicuri»
LIVE
SVIZZERA
10 ore
11

Problemi tecnici e ritardi, cosa sta succedendo a Swiss? «I nostri aerei sono sicuri»

Frontalieri, firmato il decreto sui contributi ai Comuni di confine
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
11 ore
20

Frontalieri, firmato il decreto sui contributi ai Comuni di confine

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
11 ore
12
46

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

Putin mette due società di Nestlé sotto amministrazione controllata
LIVE
SVIZZERA
12 ore
3
33

Putin mette due società di Nestlé sotto amministrazione controllata

Il presidente di UBS: «Non entusiasti, ma accettiamo il compromesso»
LIVE
SVIZZERA
14 ore
5

Il presidente di UBS: «Non entusiasti, ma accettiamo il compromesso»

Fatture shock per servizi mai richiesti: l’allerta dell’Ufficio federale di cibersicurezza
LIVE
SVIZZERA
15 ore
11
11

Fatture shock per servizi mai richiesti: l’allerta dell’Ufficio federale di cibersicurezza

Perde il controllo dell'auto e viene sbalzata fuori: morta 63enne
LIVE
VAUD
15 ore

Perde il controllo dell'auto e viene sbalzata fuori: morta 63enne