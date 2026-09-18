2,41 franchi al litro: il diesel non è mai stato così caro

I problemi interni di logistica

La situazione è aggravata da problemi logistici interni. La raffineria di Cressier (NE), che normalmente copre il 30% del fabbisogno nazionale di prodotti petroliferi, è rimasta ferma per alcuni giorni. Inoltre, il basso livello del Reno dovuto alla siccità e all'estate torrida limita da mesi il carico delle chiatte, facendo schizzare il costo del trasporto tra Rotterdam e Basilea a oltre 220 franchi per tonnellata, contro i 22-28 franchi in condizioni normali. Secondo il TCS, il solo aumento dei costi di trasporto sul Reno pesa attualmente per circa 15 centesimi al litro sul prezzo finale dei carburanti. Nonostante queste difficoltà, l’approvvigionamento in Svizzera resta comunque garantito.

Come si calcola il prezzo

I prezzi alla pompa in Svizzera sono influenzati da molteplici fattori, sia nazionali che internazionali. Si parte dal prezzo del petrolio greggio sui mercati mondiali: oggi i future in consegna a novembre del Brent, il prezzo di riferimento internazionale, parlano di una lieve contrazione, pari a circa l'1,2% a oltre 103,50 dollari il barile. Ma l'aumento, rispetto a un anno fa, è di parecchio superiore al 50%. A incidere, come già spiegato, sono anche i costi di trasporto e logistica, con le restrizioni alla navigazione sul Reno quale elemento più delicato. Bisogna poi tenere in considerazione il tasso di cambio tra dollaro statunitense (la valuta di quotazione del petrolio sui mercati) e franco svizzero, che oggi si attesta a circa 0,8245 franchi per un dollaro. Influiscono poi le varie dinamiche di mercato: l'offerta e la domanda, a livello nazionale e internazionale, così come la concorrenza e i margini nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio, che spiegano le differenze di prezzo tra le varie stazioni di servizio. Si è già accennato alla capacità di raffinazione e ai margini delle raffinerie.