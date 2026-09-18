Sanija Ameti ritira il ricorso contro la condanna
Il processo davanti al Tribunale cantonale di Zurigo potrebbe comunque tenersi: restano pendenti i ricorsi di diversi accusatori privati.
ZURIGO - ZURIGO - Sanija Ameti ha ritirato il ricorso contro la condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale distrettuale di Zurigo. La notizia, anticipata dal Blick, è stata confermata oggi dal Tribunale cantonale all'agenzia Keystone-ATS.
La sentenza non è tuttavia ancora passata in giudicato. Restano infatti pendenti i ricorsi presentati da diversi accusatori privati, tra cui il presidente del movimento Mass-Voll Nicolas Rimoldi e il presidente dei Giovani UDC Nils Fiechter. Non è quindi escluso che il procedimento davanti al Tribunale cantonale si tenga comunque.
L'ex copresidente di Operazione Libero ed ex consigliera comunale zurighese dei Verdi liberali era finita alla sbarra dopo avere sparato contro un'immagine di Maria e Gesù bambino. Il 6 settembre 2024 Ameti aveva pubblicato su Instagram una raffigurazione con i volti di entrambi bucherellati dai proiettili, insieme a una fotografia che la mostrava in posizione di tiro con una pistola ad aria compressa. Aveva poi rapidamente cancellato il post e si era scusata.
Il 28 gennaio di quest'anno il Tribunale distrettuale di Zurigo l'aveva condannata a una pena pecuniaria sospesa di 60 aliquote giornaliere da 50 franchi e a una multa di 500 franchi. Fiechter e altri accusatori privati avevano chiesto una riparazione morale, sostenendo che Ameti avesse gravemente profanato simboli religiosi. La Procura, che aveva chiesto una sanzione più severa, aveva invece rinunciato a ricorrere in appello.