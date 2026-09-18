La BNS non si muoverà. Per ora

Dopo l'aumento dei tassi da parte della Banca centrale europea (Bce) la scorsa settimana e il primo rialzo, questo mercoledì, della Federal Reserve, la domanda sorge spontanea: cosa farà nei prossimi mesi la BNS? Se gli economisti sono concordi sul fatto che giovedì non ci saranno sorprese, le stime per i prossimi trimestri divergono ampiamente. Per molti esperti la questione non è più se ci saranno interventi sul costo del denaro, ma quando.

Stando alle previsioni la forbice per il tasso guida BNS a fine 2027 va da 0,00 a 0,75%. L'istituto di ricerca BAK Economics ipotizza un primo rialzo già in dicembre, altri lo vedono a partire da marzo 2027. Le ragioni: l'inflazione in aumento, il franco più debole e la ripresa dell'economia. In queste condizioni l'orientamento espansivo della politica monetaria non sarebbe più necessario e una normalizzazione sarebbe indicata.