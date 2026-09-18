Candinas punta agli Stati

Candinas siede in Consiglio nazionale dal 2011. Ha presieduto la Camera del popolo nel 2022/2023 ed è noto a Berna, tra l'altro, come politico attivo nei settori dei media e dei trasporti.

Attualmente, a rappresentare i Grigioni in Consiglio degli Stati ci sono Martin Schmid (PLR) e Stefan Engler (Centro). A maggio, Engler ha annunciato che non si sarebbe ricandidato per un'ulteriore legislatura a Berna.