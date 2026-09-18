Candinas punta agli Stati
Martin Candinas si candida per proseguire il suo impegno politico rappresentando i Grigioni anche nella Camera dei cantoni.
BERNA - Il consigliere nazionale grigionese ed ex presidente della Camera del popolo Martin Candinas (Centro) intende candidarsi al Consiglio degli Stati nel 2027. L'attuale "senatore" Stefan Engler (Centro) ha annunciato di non ricandidarsi per la Camera dei cantoni.
"Mi piacerebbe candidarmi al Consiglio degli Stati. Spetterà ai delegati decidere se potrò presentarmi come candidato del Centro per i Grigioni", ha dichiarato Martin Candinas interpellato da Keystone-ATS. Il 46enne vuole continuare a rappresentare la popolazione grigionese a Berna anche nella prossima legislatura.
Candinas siede in Consiglio nazionale dal 2011. Ha presieduto la Camera del popolo nel 2022/2023 ed è noto a Berna, tra l'altro, come politico attivo nei settori dei media e dei trasporti.
Attualmente, a rappresentare i Grigioni in Consiglio degli Stati ci sono Martin Schmid (PLR) e Stefan Engler (Centro). A maggio, Engler ha annunciato che non si sarebbe ricandidato per un'ulteriore legislatura a Berna.
Anche per il Consiglio nazionale, in occasione delle elezioni, gli equilibri nei Grigioni verranno rimescolati. Da un lato, a causa di uno sviluppo demografico negativo rispetto ad altri Cantoni, i Grigioni perderanno un seggio e potranno quindi inviare a Berna soltanto quattro rappresentanti anziché cinque. Dall'altro, Anna Giacometti (PLR) ha annunciato questa settimana a RTR di voler rinunciare a una nuova candidatura.