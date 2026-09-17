Minacce con video di clown horror: a scuola interviene la polizia
Gli inquietanti filmati sono circolati su TikTok, mettendo in allarme gli studenti.
ARBON - Momenti di tensione tra lunedì e martedì in quel di Arbon, una cittadina di 15mila abitanti del canton Turgovia. A inizio settimana su TikTok hanno iniziato a circolare dei video in cui venivano raffigurati dei clown dell'orrore davanti alla scuola secondaria locale, con tanto di scritte di minaccia e riferimenti a specifici studenti. Lo riferisce la Thurgauer Zeitung.
«A presto - sii pronto il 15.09.2026», veniva scritto in uno dei video, con l'immagine di un pagliaccio in stile "Art The Clown, personaggio della nota saga horror "Terrifier". E ancora: «Ci divertiremo un sacco, amici». E poi nomi di vari studenti abbinati a «Ci vediamo il 15 Settembre».
I video erano stati realizzati con l'intelligenza artificiale e seguono un nuovo trend, apparentemente senza senso, nato sui social media.
Degli studenti, allarmati dal contenuto, hanno comunque preferito segnalare tutto agli insegnanti, che hanno allertato la polizia. «Abbiamo procedure ben definite su come agire in questi casi», ha spiegato Robert Schwarzer, presidente della comunità scolastica, al quotidiano turgoviese.
Le forze dell'ordine sono quindi entrate in azione, sia lunedì che martedì, presidiando tutti e tre i centri scolastici secondari di Arbon con degli agenti in borghese.
Le minacce, ad ogni modo, non si sono concretizzate e le lezioni si sono svolte regolarmente. Al momento gli autori dei video non sono stati identificati, ma la Polizia cantonale di Turgovia ha aperto un'indagine.