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SVIZZERA / RUSSIA

Dopo la decisione di Putin, Nestlé «valuta le opzioni disponibili»

Il gruppo realizza circa il 2% del proprio fatturato in Russia
Dopo la decisione di Putin, Nestlé «valuta le opzioni disponibili»
Depositphotos (Boarding2Now)
Fonte Ats Awp
elaborata da Redazione
Dopo la decisione di Putin, Nestlé «valuta le opzioni disponibili»
Il gruppo realizza circa il 2% del proprio fatturato in Russia

VEVEY - Il colosso alimentare Nestlé, che si è vista porre sotto l'amministrazione di una società russa due filiali, ha dichiarato oggi di «aver preso atto» del decreto presidenziale in proposito. L'azienda di Vevey sta «valutando la situazione e le opzioni disponibili».

«Nestlé si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i propri diritti e garantire la continuità delle proprie attività, nell'interesse di tutte le parti interessate, in particolare dei propri dipendenti», ha affermato in un breve comunicato.

Il presidente Vladimir Putin ha disposto che due filiali russe di Nestlé, Nestlé Russia e Nestlé Kuban, siano poste provvisoriamente sotto l'amministrazione della società russa L.E.V. Management, secondo un decreto presidenziale pubblicato giovedì. Nestlé rimane proprietaria di queste società, ma non può più prendere decisioni al loro riguardo, aveva precisato l'agenzia AFP.

SVIZZERA
Putin mette due società di Nestlé sotto amministrazione controllata

Il gruppo realizza circa il 2% del proprio fatturato in Russia. Qui gestisce sei stabilimenti che producono, in particolare, caffè, dolciumi, alimenti per neonati e mangimi per animali.

Dopo l'invasione dell'Ucraina all'inizio del 2022, Nestlé aveva rinunciato a interrompere completamente le proprie attività in Russia. Aveva allora spiegato che, in qualità di produttore di generi alimentari, intendeva continuare a rifornire la popolazione nelle regioni in conflitto.

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