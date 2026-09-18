IA nella Confederazione: 116 progetti in corso, sei misure previste fino al 2028
Nuove strategie e tagli alle misure segnano la gestione dei progetti federali sull'intelligenza artificiale fino al 2028.
BERNA - Attualmente in seno alla Confederazione sono in corso 116 progetti di intelligenza artificiale (IA) in diversi ambiti. Questa strategia viene portata avanti dall'amministrazione che, a causa dei mezzi a disposizione, è costretta a eliminare alcune misure di sostegno. Il Consiglio federale è stato informato oggi dell'adeguamento.
La tabella di marcia per il periodo 2026-2028 ridefinita dalla Cancelleria federale prevede sei misure su otto, per un costo di 2 milioni di franchi annui, si legge in una nota odierna. Fra queste figura l'analisi a livello federale del potenziale dell'IA, oppure ancora la messa a disposizione di un sistema di IA generativa interno alla Confederazione per tutti i collaboratori.
Si rinuncerà invece a elaborare il manuale per l'utilizzo dell'IA inizialmente previsto. Inoltre, al posto di una piattaforma centrale per l'individuazione e il riutilizzo di soluzioni IA, l'attuale banca dati dei progetti di IA sarà potenziata in modo da consentire agli Uffici di individuare rapidamente le soluzioni esistenti.
Una misura importante del piano di attuazione rimane il coordinamento a livello federale. Attraverso la rete di competenze per l'intelligenza artificiale, l'Amministrazione federale intende attuare le proprie attività nel settore dell'IA in modo congiunto, strategico e coordinato. L'obiettivo è consentire agli Uffici di sfruttare le sinergie nel settore dell'IA, condividere le conoscenze e portare avanti progetti in modo congiunto. Le misure saranno valutate al più tardi entro fine 2028.