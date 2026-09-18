IA nella Confederazione: 116 progetti in corso, sei misure previste fino al 2028

Si rinuncerà invece a elaborare il manuale per l'utilizzo dell'IA inizialmente previsto. Inoltre, al posto di una piattaforma centrale per l'individuazione e il riutilizzo di soluzioni IA, l'attuale banca dati dei progetti di IA sarà potenziata in modo da consentire agli Uffici di individuare rapidamente le soluzioni esistenti.

Una misura importante del piano di attuazione rimane il coordinamento a livello federale. Attraverso la rete di competenze per l'intelligenza artificiale, l'Amministrazione federale intende attuare le proprie attività nel settore dell'IA in modo congiunto, strategico e coordinato. L'obiettivo è consentire agli Uffici di sfruttare le sinergie nel settore dell'IA, condividere le conoscenze e portare avanti progetti in modo congiunto. Le misure saranno valutate al più tardi entro fine 2028.