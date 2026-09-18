Nestlé: ora sarà costretta a vendere attività in Russia?

Danone ne è stata colpita nel luglio 2023. All'epoca, il gruppo alimentare aveva già tentato di cedere le proprie attività in Russia. Poi Mosca ha posto l'azienda sotto amministrazione statale. L'impresa ha perso il controllo e ha dovuto scorporare l'attività dal proprio bilancio. Nel marzo 2024 Putin ha revocato l'amministrazione controllata: poco dopo, Danone ha venduto l'attività per circa 180 milioni di euro e ha registrato una perdita di ben 1,2 miliardi di euro (1,1 miliardi di franchi) in relazione al ritiro dalla Russia.

Una sorte simile è toccata quasi contemporaneamente a Carlsberg. Il gruppo aveva già deciso di ritirarsi e aveva trovato un acquirente per la sua controllata Baltika. Ma prima della conclusione della vendita, Mosca ha posto anche Baltika sotto amministrazione statale: Carlsberg è rimasta proprietaria, ma ha perso il controllo. È stato fra l'altro nominato un nuovo presidente della direzione senza il consenso del gruppo. Il CEO di Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, aveva poi dichiarato alla Reuters che la Russia aveva "rubato" l'affare.