Voli, da febbraio primi scambi dati passeggeri

In base a dati risalenti al 2025, la legge in questione è uno strumento in funzione in una settantina di paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti e anche il Canada. Gli Stati Uniti hanno iniziato a utilizzare questi dati in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, l'Unione europea a seguito degli attentati a Parigi nel 2015 e a Bruxelles nel 2016.