Chiesto un miliardo supplementare per l'esercito

Nel dettaglio, le forze armate, come già annunciato in agosto, dovrebbero ricevere 970 milioni di franchi in più, a causa «dell'aggravarsi della situazione di minaccia in Europa e della tensione sul mercato degli armamenti». Il credito aggiuntivo, precisa l'esecutivo, «serve a garantire le capacità produttive e il rispetto dei termini di consegna dei sistemi urgentemente necessari, conformemente al programma d'armamento 2026». Questi mezzi sono destinati all'acquisto di sistemi di difesa terra-aria a media e corta gittata (rispettivamente 650 e 250 milioni), di un radar a medio raggio parzialmente mobile (60 milioni) e di sistemi per la difesa dai mini-droni (10 milioni).