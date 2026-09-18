Frontiere e asilo, il Consiglio federale boccia l'iniziativa UDC: «Costi miliardari»

Ingorghi e costi elevati

Con circa 2,2 milioni di passaggi di frontiera al giorno e numerose centinaia di migliaia di frontalieri, l'esecuzione di controlli permanenti e sistematici delle frontiere graverebbe fortemente l'economia e il traffico di pendolari, in particolare nelle zone di confine, e causerebbe miliardi di franchi di costi di congestione. sottolinea il governo in una nota.

Sarebbe inoltre necessario aumentare notevolmente il personale addetto alla protezione delle frontiere, con i conseguenti elevati costi. Controlli sistematici delle frontiere interne non costituirebbero, secondo il Consiglio federale, neppure strumenti idonei per arginare la migrazione secondaria. Già oggi, rammenta, nel quadro del dispositivo doganale sono effettuati controlli efficaci, basati sulla situazione e sui rischi, che possono essere intensificati ulteriormente.