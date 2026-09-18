Condannato a 15 anni lo studente cinese che accoltellò i bambini a Zurigo
Il tribunale ha imposto anche l'espulsione dalla Svizzera e una terapia obbligatoria per l'aggressore.
OERLIKON - Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato a 15 anni di reclusione lo studente cinese di 25 anni per tentato omicidio plurimo, in relazione all'attacco con un coltello contro un gruppo di bambini avvenuto a Zurigo nell'autunno del 2024.
Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha disposto una terapia ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. La decisione è stata annunciata dalla giudice durante la lettura della sentenza nel pomeriggio di venerdì.
L'aggressione risale al 1° ottobre 2024. Il giovane si era scagliato contro un gruppo di bambini dell'asilo, ferendo tre bambini di 5 anni. A fermarlo era stata una dipendente del doposcuola, intervenuta durante l'attacco.
Le tre vittime avevano riportato ferite in parte gravi ed erano sopravvissute per un soffio.