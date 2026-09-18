Nestlé: la Seco è preoccupata per la decisione della Russia
Le sanzioni della Svizzera nei confronti di Mosca, così come quelle dell'Unione europea, prevedono deroghe per determinate attività
BERNA - La Segretaria di Stato dell'economia (Seco) si dice «preoccupata» per la decisione della Russia di imporre l'amministrazione controllata alle attività di Nestlé nel paese.
Contattata dall'agenzia Awp, la Seco afferma di essere in stretto contatto con l'azienda su questo tema insieme al Dipartimento federale degli affari esteri. Attraverso i canali diplomatici, alla multinazionale viene fornito sostegno affinché possa spiegare la sua posizione alle autorità e chiedere la revoca del provvedimento, assicurano i funzionari bernesi.
La Seco ricorda che le sanzioni della Svizzera nei confronti della Russia, così come quelle dell'Unione europea, prevedono deroghe per determinate attività, in particolare riguardo all'industria farmaceutica nonché al settore agricolo e alimentare.
Come noto, però, Mosca considera la Confederazione un paese ostile per il sostegno fornito da Berna all'Ucraina.