ARGOVIA
Auto contro il camion nell'area di sosta, la vittima è un 71enne
È stata aperta un'indagine penale, che dovrà chiarire le cause dell'incidente avvenuto giovedì pomeriggio
POLIZIA CANTONALE ARGOVIA
Fonte Polizia cantonale Argovia
Auto contro il camion nell'area di sosta, la vittima è un 71enne
È stata aperta un'indagine penale, che dovrà chiarire le cause dell'incidente avvenuto giovedì pomeriggio
MUMPF - È ora nota l'identità della persona deceduta nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 17 settembre nell’area di sosta Mumpf sull’autostrada A3, nel canton Argovia. Gli accertamenti medico-legali hanno confermato che la vittima è un uomo svizzero di 71 anni, residente nella regione.
Come già riferito questa mattina, la vettura condotta dall'uomo si è schiantata contro la parte posteriore di un autoarticolato parcheggiato. La violenza dell'urto non ha lasciato scampo al 71enne.
Per chiarire le esatte circostanze e le cause dell’incidente, la Procura argoviese ha aperto un’indagine penale. Le indagini sono tuttora in corso.
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