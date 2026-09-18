Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti
La Polizia smentisce le voci di abuso e fornisce dettagli ulteriori sul rapporto sessuale consumato in stazione.
Nelle poche ore trascorse dalla pubblicazione della notizia relativa all'atto sessuale consumato davanti a testimoni in stazione, a Bellinzona, le speculazioni sui protagonisti si sono sprecate.
Sui due, nei commenti sui social, ma anche attraverso messaggi giunti in redazione, si è detto di tutto. Persino che si sarebbe trattato di un abuso perpetrato da un richiedente l'asilo nei confronti di una donna fragile in stato di inettitudine.
Speculazioni sulle quali ci siamo nuovamente rivolti alla Polizia, che nella mattinata di ieri non disponeva ancora di elementi sufficienti per delineare il contesto della vicenda.
Se inizialmente poteva configurarsi esclusivamente un reato di esibizionismo - o nella peggiore delle ipotesi di molestie nei confronti dei presenti -, le nuove ipotesi emerse rendevano necessario un ulteriore approfondimento.
Un approfondimento che la Polizia, nel frattempo, aveva già effettuato e che, sostanzialmente, smentisce le voci e le speculazioni su un presunto stupro. «Le due persone coinvolte - sottolinea la polizia - sono state identificate e sono maggiorenni», viene precisato.
Per quanto riguarda le informazioni relative alla loro situazione personale, viene aggiunto che l'uomo «non è un richiedente l'asilo». E che, «perlomeno al momento, dagli accertamenti effettuati, non sono emersi elementi che qualifichino la fattispecie come un abuso», spiega la Polizia.
Per proteggere «la sfera privata delle persone coinvolte», non vengono infine forniti ulteriori dettagli.
Il video
Il filmato, nella giornata di ieri, aveva iniziato a circolare rapidamente sui social (per poi essere rimosso dalle piattaforme a causa dei contenuti espliciti) e sui vari canali di messaggistica. Le immagini mostravano due giovani su una panchina di cemento della stazione, intenti in un rapporto sessuale nonostante la presenza di diverse altre persone nelle immediate vicinanze.
Dalle immagini non era evidentemente possibile stabilire se i due fossero sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze. Diversi lettori, tuttavia, ci hanno scritto sostenendo che episodi simili non sarebbero poi così insoliti alle nostre latitudini, soprattutto in determinati periodi dell'anno.
C'è persino chi si è detto stupito dal clamore suscitato dal video, sostenendo che manifestazioni di «amore» consumate in luoghi pubblici, con modalità analoghe, si vedrebbero non di rado. In particolare durante il periodo dei carnevali.