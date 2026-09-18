Navigazione, SNL respinge le accuse: «Le nostre finanze sono solide»

Nella nota SNL esprime inoltre «viva preoccupazione» per il comportamento di alcuni alti funzionari, accusandoli di non agire con la necessaria indipendenza ed equidistanza. La società collega a queste critiche anche il recente incendio che ha coinvolto il battello Allegra al pontile del Grotto Descanso, alle Cantine di Gandria. SNL solleva interrogativi sulle procedure che hanno portato al collaudo e all’immatricolazione del natante e sostiene che vi fossero errori di progettazione. Si tratta di valutazioni formulate dalla stessa società nella sua presa di posizione.