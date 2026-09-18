Navigazione, SNL respinge le accuse: «Le nostre finanze sono solide»
Dopo le critiche in Gran Consiglio, la società ribadisce trasparenza nelle verifiche e denuncia presunte calunnie.
LUGANO - La Società di Navigazione di Lugano (SNL) interviene dopo il dibattito svoltosi in Gran Consiglio il 16 settembre, scaturito dalla risposta all’interpellanza del deputato Tiziano Galeazzi, e respinge le critiche rivolte alla società, in particolare quelle relative alla sua situazione finanziaria e alla gestione dei sussidi pubblici.
SNL, attiva nella navigazione dal 1848, ricorda di essere stata chiamata nel 2017 dal Cantone e dall’Ufficio federale dei trasporti ad ampliare la propria attività sul Lago Maggiore, dove ha iniziato a navigare nel 2018. Secondo la società, l’attuale quadro giuridico garantisce continuità fino al 2046, anche in funzione degli investimenti previsti, tra cui la futura elettrificazione dei natanti.
Al centro della presa di posizione ci sono soprattutto i conti. SNL afferma che le proprie finanze sono «solide» e regolarmente sottoposte a verifiche. Secondo la società, le osservazioni formulate dal Controllo cantonale delle finanze riguarderebbero esclusivamente l’attribuzione di alcune voci di costo a determinate posizioni contabili e non metterebbero in discussione la regolarità del bilancio.
La società sottolinea inoltre di essere sottoposta a tre livelli di controllo: la revisione statutaria, la verifica speciale sui sussidi effettuata da un ente indipendente e il controllo annuale di UCOSC. A questi, nel 2026, si sarebbe aggiunto su base volontaria l’audit del Controllo cantonale delle finanze.
SNL respinge quindi come false le affermazioni secondo cui sarebbero state contabilizzate perdite allo scopo di ottenere sussidi pubblici da destinare ad altri scopi. Nella sua presa di posizione usa toni molto duri anche nei confronti della fonte di quelle che definisce «calunnie», evocando possibili conseguenze penali qualora ne fosse resa nota l’identità.
La società cita inoltre il Rapporto di vigilanza 2026 dell’Ufficio federale dei trasporti, redatto dopo le verifiche effettuate nel marzo scorso, che secondo quanto riportato da SNL constata «un’evoluzione complessivamente positiva nella gestione» della società e nell’applicazione delle disposizioni riguardanti la durata del lavoro e l’esercizio nautico.
Un altro fronte riguarda la linea 351 Locarno-Tenero-Magadino, che il Consiglio di Stato, secondo SNL, intende smettere di finanziare. La società sostiene di non avere mai ricevuto contestazioni sulla qualità del servizio e afferma che il numero dei passeggeri è in costante crescita.
Nella nota SNL esprime inoltre «viva preoccupazione» per il comportamento di alcuni alti funzionari, accusandoli di non agire con la necessaria indipendenza ed equidistanza. La società collega a queste critiche anche il recente incendio che ha coinvolto il battello Allegra al pontile del Grotto Descanso, alle Cantine di Gandria. SNL solleva interrogativi sulle procedure che hanno portato al collaudo e all’immatricolazione del natante e sostiene che vi fossero errori di progettazione. Si tratta di valutazioni formulate dalla stessa società nella sua presa di posizione.
SNL conclude affermando di non essere più disposta a «subire passivamente denigrazioni» né a rinunciare ai propri diritti a causa di quelle che definisce pressioni lobbistiche poco trasparenti. La società ricorda infine che i suoi 100 collaboratori sono sottoposti al Contratto collettivo di lavoro.