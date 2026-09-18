A Lugano apre il quarto Consolato Onorario ceco in Svizzera

Console onoraria è stata nominata Elizabeth Božena Hotz, introdotta nella funzione da Jiří Šlais, direttore generale della Sezione legale e consolare del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca.

La cerimonia ufficiale si è tenuta il 7 settembre presso la galleria IMAGO e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del Cantone e della città di Lugano, tra cui il consigliere di Stato Norman Gobbi e il consigliere Filippo Lombardi.