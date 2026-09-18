A Lugano apre il quarto Consolato Onorario ceco in Svizzera
Il nuovo consolato agevolerà i rapporti tra la comunità ceca e le istituzioni locali dei cantoni Ticino e Grigioni.
LUGANO - Il Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Lugano, competente per i cantoni Ticino e Grigioni, ha iniziato la propria attività lo scorso 7 settembre. I cittadini cechi potranno rivolgersi alla sede soprattutto per la certificazione delle firme, mentre il Consolato svolgerà anche un ruolo di supporto alle relazioni commerciali, economiche e culturali.
Come dichiarato dall'ambasciatore ceco accreditato per la Svizzera e il Liechtenstein, Tomáš Jan Podivínský, il Consolato Onorario di Lugano rappresenterà un prolungamento dell'Ambasciata della Repubblica Ceca a Berna. Si tratta del quarto ufficio consolare onorario ceco in territorio svizzero, dopo quelli di Losanna, Basilea e Zurigo.
Console onoraria è stata nominata Elizabeth Božena Hotz, introdotta nella funzione da Jiří Šlais, direttore generale della Sezione legale e consolare del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca.
La cerimonia ufficiale si è tenuta il 7 settembre presso la galleria IMAGO e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del Cantone e della città di Lugano, tra cui il consigliere di Stato Norman Gobbi e il consigliere Filippo Lombardi.
Presenti anche i consoli onorari di diversi Paesi attivi in Ticino, tra cui Germania, Austria, Italia, Finlandia e Monaco, oltre a un numeroso gruppo di cittadini cechi. A dare il benvenuto alla nuova console onoraria nella famiglia dei consoli della Repubblica Ceca attivi in Svizzera e Liechtenstein è stato Thomas Zwiefelhofer, console generale onorario della Repubblica Ceca a Vaduz.