Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

A Lugano apre il quarto Consolato Onorario ceco in Svizzera

Il nuovo consolato agevolerà i rapporti tra la comunità ceca e le istituzioni locali dei cantoni Ticino e Grigioni.
A Lugano apre il quarto Consolato Onorario ceco in Svizzera
Ambasciata della Repubblica Ceca
Fonte red
elaborata da Redazione
A Lugano apre il quarto Consolato Onorario ceco in Svizzera
Il nuovo consolato agevolerà i rapporti tra la comunità ceca e le istituzioni locali dei cantoni Ticino e Grigioni.

LUGANO - Il Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Lugano, competente per i cantoni Ticino e Grigioni, ha iniziato la propria attività lo scorso 7 settembre. I cittadini cechi potranno rivolgersi alla sede soprattutto per la certificazione delle firme, mentre il Consolato svolgerà anche un ruolo di supporto alle relazioni commerciali, economiche e culturali.

Come dichiarato dall'ambasciatore ceco accreditato per la Svizzera e il Liechtenstein, Tomáš Jan Podivínský, il Consolato Onorario di Lugano rappresenterà un prolungamento dell'Ambasciata della Repubblica Ceca a Berna. Si tratta del quarto ufficio consolare onorario ceco in territorio svizzero, dopo quelli di Losanna, Basilea e Zurigo.

Console onoraria è stata nominata Elizabeth Božena Hotz, introdotta nella funzione da Jiří Šlais, direttore generale della Sezione legale e consolare del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca.

La cerimonia ufficiale si è tenuta il 7 settembre presso la galleria IMAGO e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del Cantone e della città di Lugano, tra cui il consigliere di Stato Norman Gobbi e il consigliere Filippo Lombardi.

Presenti anche i consoli onorari di diversi Paesi attivi in Ticino, tra cui Germania, Austria, Italia, Finlandia e Monaco, oltre a un numeroso gruppo di cittadini cechi. A dare il benvenuto alla nuova console onoraria nella famiglia dei consoli della Repubblica Ceca attivi in Svizzera e Liechtenstein è stato Thomas Zwiefelhofer, console generale onorario della Repubblica Ceca a Vaduz.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
luganorepubblica cecasvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
2 gior
112
293

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
2 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
48

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
2 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
2 gior
54
71

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
1 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
1 gior
88
130

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
1 gior
1
19

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
1 gior
51
78

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
2 gior
4
51

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
20 ore
46
182

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
1 gior
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
2 gior
7
18

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
22 ore
20
70

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
2 gior
23
93

Due cani finiti nei guai

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
3 gior
40
110

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
7 ore
73
92

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
18 ore
91
156

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
1 gior

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
70

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
19 ore

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
48
90

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
1 gior
60
53

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
16 ore
15
62

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
2 gior
16
33

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
54

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
35

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
63

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
2 gior
25
51

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
21 ore
9
36

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
34

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
1 gior
58
108

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
19 ore
4
17

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
10

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
20
61

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
2 gior
9

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
23 ore
12
52

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
1 gior
26
40

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
18

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
1 gior
6

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
2 gior

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
2 gior
11

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
1 gior
6
15

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Schianto sulla ciclabile. Un ferito
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
8

Schianto sulla ciclabile. Un ferito

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio
LIVE
CHIASSO
2 gior
9
41

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»
LIVE
ITALIA / CANADA
2 gior
12

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Perso un mese di latte e di formaggio»
LIVE
VERZASCA
16 min
2

«Perso un mese di latte e di formaggio»

Navigazione, SNL respinge le accuse: «Le nostre finanze sono solide»
LIVE
LUGANO
1 ora

Navigazione, SNL respinge le accuse: «Le nostre finanze sono solide»

Fino a 2000 militari in servizio d'appoggio per la Conferenza dell'OSCE
LIVE
LUGANO
1 ora
16
72

Fino a 2000 militari in servizio d'appoggio per la Conferenza dell'OSCE

Sapessi come bello andare a scuola a piedi...anche sotto la pioggia
LIVE
SAVOSA
2 ore
8
13

Sapessi come bello andare a scuola a piedi...anche sotto la pioggia

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
3 ore
3
19

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

Cianobatteri nel Ceresio, ma le acque restano sicure
LIVE
CANTONE
3 ore
3

Cianobatteri nel Ceresio, ma le acque restano sicure

Via il posteggio dei deputati? «Allora il Governo ceda il suo»
LIVE
CANTONE
3 ore
22
37

Via il posteggio dei deputati? «Allora il Governo ceda il suo»

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
4 ore

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Navigazione sul Lago Maggiore: il SEV attacca SNL: «La gestione passi alle FART»
LIVE
LOCARNO
4 ore
16

Navigazione sul Lago Maggiore: il SEV attacca SNL: «La gestione passi alle FART»

Un weekend in mongolfiera al Parco Ciani
LIVE
LUGANO
5 ore
7

Un weekend in mongolfiera al Parco Ciani