Fino a 2000 militari in servizio d'appoggio per la Conferenza dell'OSCE

Esaudita la richiesta ticinese

Su richiesta del Governo cantonale ticinese, la Confederazione metterà a disposizione fino a 2000 militari per supportare la polizia cantonale ticinese. I compiti affidati all’esercito includeranno la protezione di obiettivi sensibili, la sorveglianza, la ricognizione aerea, il trasporto e la logistica. L’impiego militare sarà coordinato con le autorità cantonali e interesserà sia il territorio che lo spazio aereo.

Cieli del Luganese limitati già dal 30 novembre

Per garantire la sicurezza della conferenza, il Consiglio federale ha inoltre disposto una limitazione temporanea dell’uso dello spazio aereo nella regione di Lugano. La restrizione sarà in vigore da lunedì 30 novembre 2026 alle ore 7.00 fino a venerdì 4 dicembre 2026 alle ore 23.59, e riguarderà un’area con un raggio di 46 chilometri centrata su Lugano.