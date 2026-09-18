«Un fulmine a ciel sereno»
Dipendenti e clienti in difficoltà dopo la chiusura improvvisa del parco acquatico California: il sindacato interviene per recuperare salari e abbonamenti.
BALERNA - La chiusura improvvisa del parco acquatico California di Balerna avvenuta ieri, giovedì 17 settembre, suscita forte preoccupazione tra dipendenti, clienti e autorità locali.
Come riferisce il Corriere del Ticino, particolarmente delicata è la situazione dei lavoratori: oltre una trentina, compresi quelli impiegati a ore. Una decina di dipendenti si è rivolta al sindacato OCST. Al CdT, il segretario regionale Giorgio Fonio ha spiegato che per loro la chiusura è stata «un fulmine a ciel sereno». Il sindacato punta ora ad aiutarli a recuperare i salari arretrati, che secondo le informazioni raccolte dal quotidiano riguarderebbero alcune mensilità.
Preoccupazione anche tra i clienti, soprattutto tra coloro che avevano appena rinnovato l’abbonamento alla palestra o iscritto i figli ai corsi di nuoto. Dopo la sospensione delle attività e l’avvio della procedura di fallimento, diverse persone stanno cercando di capire come recuperare le somme già versate.
Sempre al CdT il sindaco di Balerna Luca Pagani ha espresso l’auspicio che il California possa riaprire il prima possibile, sottolineando l’importanza della struttura per l’intero Mendrisiotto. Negli anni il parco acquatico ha infatti stipulato convenzioni con diversi Comuni e, nel caso di Balerna, anche un accordo per i corsi di nuoto delle scuole elementari.
Secondo Pagani, al netto della procedura fallimentare, l’obiettivo dovrebbe essere trovare una soluzione che consenta alla struttura di ripartire e di fungere da «soluzione ponte» in attesa della futura piscina regionale coperta. Il sindaco auspica per questo uno sforzo condiviso da tutti i Comuni del Distretto.