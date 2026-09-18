«Un fulmine a ciel sereno»

Preoccupazione anche tra i clienti, soprattutto tra coloro che avevano appena rinnovato l’abbonamento alla palestra o iscritto i figli ai corsi di nuoto. Dopo la sospensione delle attività e l’avvio della procedura di fallimento, diverse persone stanno cercando di capire come recuperare le somme già versate.

Sempre al CdT il sindaco di Balerna Luca Pagani ha espresso l’auspicio che il California possa riaprire il prima possibile, sottolineando l’importanza della struttura per l’intero Mendrisiotto. Negli anni il parco acquatico ha infatti stipulato convenzioni con diversi Comuni e, nel caso di Balerna, anche un accordo per i corsi di nuoto delle scuole elementari.