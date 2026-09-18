L’ambasciatore del Giappone ricevuto a Palazzo Civico

Accompagnato dal signor Tsuyoshi Kawahara, addetto culturale dell’ambasciata, ha dialogato con il sindaco Mario Branda, affrontando temi d’attualità e argomenti condivisi. In particolare è stato sottolineato quanto Bellinzona e il Giappone siano lontani geograficamente, ma più vicini negli ultimi anni grazie alla presenza in città del festival di cultura nipponica Japan Matsuri, oltre che dalla partecipazione di squadre giapponesi al Torneo internazionale giovanile di calcio.