L’ambasciatore del Giappone ricevuto a Palazzo Civico
L’incontro ha celebrato la crescente vicinanza tra le due comunità grazie a iniziative condivise.
BELLINZONA - L’ambasciatore del Giappone nella Confederazione, signor Toshiro Iijima, è stato ricevuto oggi a Palazzo Civico da una delegazione del Municipio di Bellinzona per una visita di cortesia.
Accompagnato dal signor Tsuyoshi Kawahara, addetto culturale dell’ambasciata, ha dialogato con il sindaco Mario Branda, affrontando temi d’attualità e argomenti condivisi. In particolare è stato sottolineato quanto Bellinzona e il Giappone siano lontani geograficamente, ma più vicini negli ultimi anni grazie alla presenza in città del festival di cultura nipponica Japan Matsuri, oltre che dalla partecipazione di squadre giapponesi al Torneo internazionale giovanile di calcio.
Il signor Toshiro Iijima ha assunto la conduzione dell’ambasciata del Giappone a Berna nell’ottobre del 2025 dopo aver ricoperto numerosi altri incarichi diplomatici nel corso dell’ultimo quarantennio.
In omaggio da parte del Municipio l’ambasciatore ha ricevuto una stampa raffigurante la città di Bellinzona con la sua Fortezza nel corso dell’Ottocento.