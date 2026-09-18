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Anche i radar danno il bentornato all'autunno

L'elenco dei controlli mobili e semi-stazionari della velocità che saranno effettuati in Ticino dal 21 al 27 settembre
Anche i radar danno il bentornato all'autunno
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Fonte Polizia cantonale
elaborata da Redazione
Anche i radar danno il bentornato all'autunno
L'elenco dei controlli mobili e semi-stazionari della velocità che saranno effettuati in Ticino dal 21 al 27 settembre

BELLINZONA - Sta per finire l'estate, calda come non mai, e l'autunno è imminente. Cambia la stagione, ma non cambia la tradizionale comunicazione del venerdì pomeriggio relativa ai controlli mobili e semi-stazionari della velocità, che saranno effettuati in Ticino dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali nel corso della settimana che va dal 21 al 27 settembre.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Blenio

Polizie comunali: Aquila - Castro - Motto

Distretto di Bellinzona

Polizie comunali: Bellinzona - Cadenazzo - Camorino - Giubiasco - Sant’Antonino

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Locarno - Riazzino

Distretto di Lugano

Polizie comunali: Maroggia - Gravesano - Manno - Agno - Canobbio - Paradiso - Grancia - Gentilino - Campestro - Comano - Lugaggia

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali: Vacallo - Stabio - San Pietro

Controlli della velocità semi-stazionari

Lodrino - Molino Nuovo - Avegno

Da questa lista, precisa la Polizia cantonale, sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.

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