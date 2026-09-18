Anche i radar danno il bentornato all'autunno

BELLINZONA - Sta per finire l'estate, calda come non mai, e l'autunno è imminente. Cambia la stagione, ma non cambia la tradizionale comunicazione del venerdì pomeriggio relativa ai controlli mobili e semi-stazionari della velocità, che saranno effettuati in Ticino dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali nel corso della settimana che va dal 21 al 27 settembre.