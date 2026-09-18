Assegnate le borse di studio 2026 dello Zonta Club Locarno
Il sostegno economico è andato a Ginevra Burzi e Martina Michel
Il sostegno economico è andato a Ginevra Burzi e Martina Michel
LOCARNO - Lo Zonta Club Locarno rinnova il proprio impegno a favore delle giovani donne del territorio, assegnando le borse di studio 2026 a Ginevra Burzi e Martina Michel. Le due studentesse del Locarnese potranno così contare su un sostegno concreto per coprire le rette scolastiche della loro formazione superiore.
L’iniziativa, spiega l'associazione, conferma la volontà di promuovere l’indipendenza, la crescita culturale e lo sviluppo professionale delle nuove generazioni femminili. Attraverso queste borse di studio, il Zonta Club Locarno sostiene il percorso di crescita di Burzi e Michel, offrendo loro nuove opportunità per il futuro.
«Alle due studentesse va un sincero augurio per un futuro ricco di soddisfazioni, personali e professionali», conclude lo Zonta Club Locarno.