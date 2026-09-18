Autonassa, 45 edizioni nel cuore di Lugano: in mostra 166 vetture di 48 marchi
L'evento celebra la storia e l'innovazione dell'automobile con esposizioni e attività per tutte le età nel centro cittadino.
L'evento celebra la storia e l'innovazione dell'automobile con esposizioni e attività per tutte le età nel centro cittadino.
LUGANO - Dal 17 al 20 settembre il centro di Lugano torna a trasformarsi in un salone dell'automobile a cielo aperto. Autonassa celebra nel 2026 la sua 45ª edizione con 48 marchi e 166 vetture esposte, riproponendo una formula nata nel 1979 e diventata uno degli appuntamenti automobilistici più longevi e riconoscibili della Svizzera italiana.
A collegare simbolicamente passato e presente è anche l'immagine scelta per questa edizione, che recupera il manifesto originale realizzato nel 1979 dallo Studio R. Chicherio. In quasi mezzo secolo sono cambiate automobili, tecnologie e forme di mobilità, ma è rimasta sostanzialmente immutata l'intuizione iniziale: portare le novità del mercato direttamente fra le persone, nel cuore della città.
Un'intuizione nata negli anni Settanta
Le origini di Autonassa risalgono alla metà degli anni Settanta, quando Angelo Vismara, allora presidente del Gruppo del Luganese dell'UPSA, sviluppò il progetto attraverso una serie di incontri con esponenti dell'Associazione Via Nassa, fra i quali l'allora presidente Gilberto Trombetta. L'obiettivo era creare qualcosa di diverso dai tradizionali saloni ospitati nei padiglioni fieristici: un'esposizione accessibile liberamente, capace al tempo stesso di presentare le novità automobilistiche e attirare visitatori nel centro commerciale della città.
Il progetto dovette però confrontarsi con le regole del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, che all'epoca deteneva un diritto di esclusività sulle esposizioni multimarca di vetture nuove in Svizzera. Vismara sedeva allora nel Comitato di organizzazione del Salone di Ginevra e, dopo una lunga trattativa, fu raggiunto un compromesso: Autonassa avrebbe potuto svolgersi all'aperto, con un massimo di sei automobili per ciascun marchio.
Nel 1979 nacque così la prima edizione, organizzata dal Gruppo luganese dell'UPSA e dall'Associazione Via Nassa. L'iniziativa, inaugurata dall'allora sindaco di Lugano Pelli, superò le aspettative degli organizzatori e attirò attenzione anche fuori dal cantone. Era una formula innovativa: mettere insieme automobili, commercio e centro storico trasformando una strada cittadina in uno spazio espositivo.
Dalle city car alle supersportive
L'edizione 2026 offre uno spaccato dell'attuale mercato automobilistico attraverso 166 vetture di 48 marchi. City car, SUV, familiari, sportive e supersportive affiancano motorizzazioni tradizionali, ibride ed elettriche, permettendo al pubblico di confrontare tecnologie e differenti concezioni della mobilità.
Tra i marchi presenti figurano Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Audi, BAIC, Bentley, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, JAC Motors, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Leapmotor, Lexus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, MG, Microlino, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volvo.
Elettrificazione, digitalizzazione, connettività e sistemi di assistenza alla guida mostrano quanto sia cambiata l'automobile rispetto al 1979. È rimasto invece il legame della manifestazione con Via Nassa e il centro storico. Una relazione sintetizzata dallo stesso Vismara come l'incontro «tra antico e moderno, tra tecnologia e prestigio di una Via che rappresenta la storia della città».
Giovani giardinieri in gara con i TicinoSkills
Accanto alle automobili trovano spazio diverse iniziative collaterali. La collaborazione con JardinSuisse Ticino porta in Piazza Rezzonico, dal 17 al 19 settembre, i TicinoSkills dei giardinieri paesaggisti, campionati professionali cantonali dedicati ai giovani apprendisti del settore verde.
Otto concorrenti, suddivisi in quattro squadre, hanno tre giorni per realizzare allestimenti paesaggistici di 3,5 per 3,5 metri, mettendo alla prova competenza tecnica, precisione e creatività. La coppia vincitrice, proclamata sabato 19 settembre, rappresenterà il Ticino agli SwissSkills 2027 di Berna. JardinSuisse Ticino accompagna inoltre Autonassa con composizioni floreali e installazioni verdi distribuite lungo il percorso espositivo.
Dai simulatori alle iniziative per le famiglie
Torna anche Racing Lab con l'Autonassa SimRaceCup: i visitatori possono utilizzare simulatori professionali per sfidare il cronometro e gli altri partecipanti, trasferendo nel mondo virtuale la passione per il motorsport.
Il programma comprende inoltre diverse proposte per le famiglie. In Piazza Manzoni è presente la Giostra Disney con gonfiabili e scivoli per i più piccoli, mentre lo stand di Generali Assicurazioni propone una Ruota della fortuna con premi personalizzati Autonassa. In Piazza Riforma, RICORDI STAMPATI - Fotografia Popolare realizza invece ritratti fotografici stampati e incorniciati sul momento.
L'inaugurazione della 45ª edizione
La cerimonia ufficiale di inaugurazione si è svolta giovedì 17 settembre alle 18 davanti al Municipio di Lugano, alla presenza di Marco Chiesa, Municipale della Città di Lugano e Capodicastero Consulenza e Gestione, e del presidente UPSA Ticino Pasquale Ciccone.
La manifestazione è organizzata dal Gruppo del Luganese dell'UPSA - Unione professionale svizzera dell'automobile, con il patrocinio della Città di Lugano e dell'Associazione Via Nassa. A 45 edizioni dalla nascita, Autonassa ripropone così l'idea che ne determinò il successo nel 1979: avvicinare il pubblico all'automobile portandola fuori dai padiglioni e direttamente nelle strade di Lugano.