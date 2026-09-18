Autonassa, 45 edizioni nel cuore di Lugano: in mostra 166 vetture di 48 marchi

Elettrificazione, digitalizzazione, connettività e sistemi di assistenza alla guida mostrano quanto sia cambiata l'automobile rispetto al 1979. È rimasto invece il legame della manifestazione con Via Nassa e il centro storico. Una relazione sintetizzata dallo stesso Vismara come l'incontro «tra antico e moderno, tra tecnologia e prestigio di una Via che rappresenta la storia della città».