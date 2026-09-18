Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Carburante alle stelle, ma qualcosa si può risparmiare

Basta consultare la mappa del TCS e orientarsi verso i distributori più convenienti. Anche noi abbiamo provato a farlo
Carburante alle stelle, ma qualcosa si può risparmiare
Depositphotos (minervastock)
di Fabio CaironiGiornalista
Carburante alle stelle, ma qualcosa si può risparmiare
Basta consultare la mappa del TCS e orientarsi verso i distributori più convenienti. Anche noi abbiamo provato a farlo

SAVOSA - Il caro carburante si sta facendo sentire in tutta la Svizzera, con il diesel che ha raggiunto un prezzo medio - mai così alto nella storia elvetica - di 2,41 franchi al litro.

Il Touring Club Svizzero (TCS) ha consigliato agli utenti della strada di consultare la propria mappa dei prezzi della benzina (TCS Benzinpreis), così da valutare la situazione nella propria zona e fare rifornimento presso le strutture che offrono i prezzi più convenienti. Abbiamo quindi deciso di provare ad avventurarci nell'analisi di questa mappa, pur con le difficoltà derivanti dagli aggiornamenti non sempre puntuali dei dati e dalle disparità tra le varie zone. È esclusa la rilevazione sulla rete autostradale.

Facendo riferimento alla giornata odierna, venerdì 18 settembre, i prezzi medi dei carburanti nelle stazioni di servizio del Canton Ticino mostrano come detto una certa variabilità tra le diverse zone del territorio. Le rilevazioni sono basate sul monitoraggio di 53 stazioni di servizio suddivise in cinque aree (Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno). Le differenze sono significative, sia per la benzina che per il diesel.

SVIZZERA
2,41 franchi al litro: il diesel non è mai stato così caro

Il prezzo medio
Partiamo dal prezzo medio cantonale, che è di circa 2 franchi al litro per la benzina 95 e di circa 2,25 franchi al litro per il diesel. Questi valori rappresentano una media indicativa, poiché i prezzi possono variare sensibilmente tra le diverse stazioni e aree. Abbiamo rilevato, ad esempio, differenze di 10 centesimi tra Bellinzona e Chiasso per il diesel, mentre la forbice è mediamente più ridotta (cinque centesimi, con punte di sette) per la benzina.

Le differenze
I dati riportati, ribadiamo, sono le medie di zona pubblicate dall’indice basato sui dati TCS Benzinpreis, che raccoglie le segnalazioni della community e aggiorna costantemente i prezzi delle stazioni svizzere. Vediamo una panoramica nelle varie zone. A Chiasso (10 stazioni di servizio considerate) la media è di 2,016 franchi al litro per la benzina e 2,308 per il diesel. A Mendrisio (9 stazioni di servizio) si scende leggermente: 2,000 al litro per la benzina e 2,240 per il diesel. Si risparmia qualcosa di più nell'area di Lugano e nelle sue 19 stazioni di rifornimento prese in considerazione: 1,983 al litro per la benzina e 2,230 per un litro di diesel. Valicato il Ceneri, il prezzo scende ancora. A Bellinzona e dintorni (9 le stazioni analizzate) troviamo 1,962 al litro per la benzina e 2,202 al litro per il diesel. Infine la zona di Locarno, quella che sembra offrire i prezzi più contenuti, seppure con sole sei stazioni di servizio vagliate. Il prezzo per un litro di benzina è 1,947 franchi e di 2,203 per il diesel.

Il potenziale di risparmio
La differenza di prezzo tra le zone più economiche e quelle più care è evidente: le aree più vicine all'Italia sono quelle che presentano i prezzi più elevati. Per chi effettua un pieno da 50 litri, queste differenze tra la zona più economica e quella più cara si traducono in un risparmio di circa 3,50 franchi sulla benzina e 5,30 franchi sul diesel.

La regola dei "tre 5"
In conclusione, ricordiamo il consiglio fornito sempre dal TCS, quello della regola dei "tre 5": vale la pena percorrere 5 chilometri in più se il prezzo del carburante è almeno 5 centesimi al litro più basso, a patto di fare un pieno di almeno 50 litri. Solo in questo caso vale la pena fare una deviazione verso una stazione di servizio più conveniente.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carburanteprezzi benzinaprezzi dieselstazioni di servizioSvizzeratouring club svizzero
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
2 gior
115
298

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
2 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
47

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
2 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
2 gior
54
73

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
2 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
2 gior
88
128

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
2 gior
1
19

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
1 gior
51
75

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
1 gior
46
179

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
1 gior
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
3 gior
7
18

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
1 gior
20
69

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
3 gior
4
51

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
11 ore
76
96

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
22 ore
94
157

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
7 ore
9
23

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
8 ore

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
23 ore

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
1 gior

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
69

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
3 gior
23
93

Due cani finiti nei guai

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
48
89

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
1 gior
61
52

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
20 ore
15
61

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
9 ore
6
18

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
2 gior
16
33

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
54

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
35

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
63

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
2 gior
25
51

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
1 gior
9
35

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
34

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
23 ore
4
16

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
2 gior
60
106

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
10

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
20
60

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
1 gior
12
52

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
1 gior
26
40

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
1 gior
7

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
18

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
3 gior

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
2 gior
11

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Che angoscia su quell'alpe
LIVE
VERZASCA
4 ore
42
85

Che angoscia su quell'alpe

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
1 gior
6
15

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Schianto sulla ciclabile. Un ferito
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
8

Schianto sulla ciclabile. Un ferito

ULTIME NOTIZIE TICINO
Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale
LIVE
LUGANO
6 min

Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale

L’ambasciatore del Giappone ricevuto a Palazzo Civico
LIVE
BELLINZONA
9 min
1

L’ambasciatore del Giappone ricevuto a Palazzo Civico

Assegnate le borse di studio 2026 dello Zonta Club Locarno
LIVE
LOCARNO
14 min

Assegnate le borse di studio 2026 dello Zonta Club Locarno

Anche i radar danno il bentornato all'autunno
LIVE
CANTONE
54 min
1

Anche i radar danno il bentornato all'autunno

Autonassa, 45 edizioni nel cuore di Lugano: in mostra 166 vetture di 48 marchi
LIVE
LUGANO
1 ora
8

Autonassa, 45 edizioni nel cuore di Lugano: in mostra 166 vetture di 48 marchi

A9, quattro notti di chiusure tra Chiasso e Como
LIVE
CONFINE
2 ore
5

A9, quattro notti di chiusure tra Chiasso e Como

Ritrovato morto l'uomo scomparso
LIVE
VALLEMAGGIA
2 ore

Ritrovato morto l'uomo scomparso

Corticiasca, risanata la strada forestale verso Corte Grande e Spessa
LIVE
LUGANO
2 ore
4

Corticiasca, risanata la strada forestale verso Corte Grande e Spessa

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti
LIVE
BELLINZONA
2 ore
13
28

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti

2,5 milioni per adeguare gli stabili comunali alle norme antincendio
LIVE
BELLINZONA
2 ore
5

2,5 milioni per adeguare gli stabili comunali alle norme antincendio