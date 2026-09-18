Carburante alle stelle, ma qualcosa si può risparmiare
Basta consultare la mappa del TCS e orientarsi verso i distributori più convenienti. Anche noi abbiamo provato a farlo
SAVOSA - Il caro carburante si sta facendo sentire in tutta la Svizzera, con il diesel che ha raggiunto un prezzo medio - mai così alto nella storia elvetica - di 2,41 franchi al litro.
Il Touring Club Svizzero (TCS) ha consigliato agli utenti della strada di consultare la propria mappa dei prezzi della benzina (TCS Benzinpreis), così da valutare la situazione nella propria zona e fare rifornimento presso le strutture che offrono i prezzi più convenienti. Abbiamo quindi deciso di provare ad avventurarci nell'analisi di questa mappa, pur con le difficoltà derivanti dagli aggiornamenti non sempre puntuali dei dati e dalle disparità tra le varie zone. È esclusa la rilevazione sulla rete autostradale.
Facendo riferimento alla giornata odierna, venerdì 18 settembre, i prezzi medi dei carburanti nelle stazioni di servizio del Canton Ticino mostrano come detto una certa variabilità tra le diverse zone del territorio. Le rilevazioni sono basate sul monitoraggio di 53 stazioni di servizio suddivise in cinque aree (Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno). Le differenze sono significative, sia per la benzina che per il diesel.
Il prezzo medio
Partiamo dal prezzo medio cantonale, che è di circa 2 franchi al litro per la benzina 95 e di circa 2,25 franchi al litro per il diesel. Questi valori rappresentano una media indicativa, poiché i prezzi possono variare sensibilmente tra le diverse stazioni e aree. Abbiamo rilevato, ad esempio, differenze di 10 centesimi tra Bellinzona e Chiasso per il diesel, mentre la forbice è mediamente più ridotta (cinque centesimi, con punte di sette) per la benzina.
Le differenze
I dati riportati, ribadiamo, sono le medie di zona pubblicate dall’indice basato sui dati TCS Benzinpreis, che raccoglie le segnalazioni della community e aggiorna costantemente i prezzi delle stazioni svizzere. Vediamo una panoramica nelle varie zone. A Chiasso (10 stazioni di servizio considerate) la media è di 2,016 franchi al litro per la benzina e 2,308 per il diesel. A Mendrisio (9 stazioni di servizio) si scende leggermente: 2,000 al litro per la benzina e 2,240 per il diesel. Si risparmia qualcosa di più nell'area di Lugano e nelle sue 19 stazioni di rifornimento prese in considerazione: 1,983 al litro per la benzina e 2,230 per un litro di diesel. Valicato il Ceneri, il prezzo scende ancora. A Bellinzona e dintorni (9 le stazioni analizzate) troviamo 1,962 al litro per la benzina e 2,202 al litro per il diesel. Infine la zona di Locarno, quella che sembra offrire i prezzi più contenuti, seppure con sole sei stazioni di servizio vagliate. Il prezzo per un litro di benzina è 1,947 franchi e di 2,203 per il diesel.
Il potenziale di risparmio
La differenza di prezzo tra le zone più economiche e quelle più care è evidente: le aree più vicine all'Italia sono quelle che presentano i prezzi più elevati. Per chi effettua un pieno da 50 litri, queste differenze tra la zona più economica e quella più cara si traducono in un risparmio di circa 3,50 franchi sulla benzina e 5,30 franchi sul diesel.
La regola dei "tre 5"
In conclusione, ricordiamo il consiglio fornito sempre dal TCS, quello della regola dei "tre 5": vale la pena percorrere 5 chilometri in più se il prezzo del carburante è almeno 5 centesimi al litro più basso, a patto di fare un pieno di almeno 50 litri. Solo in questo caso vale la pena fare una deviazione verso una stazione di servizio più conveniente.