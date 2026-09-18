Carburante alle stelle, ma qualcosa si può risparmiare

Il prezzo medio

Partiamo dal prezzo medio cantonale, che è di circa 2 franchi al litro per la benzina 95 e di circa 2,25 franchi al litro per il diesel. Questi valori rappresentano una media indicativa, poiché i prezzi possono variare sensibilmente tra le diverse stazioni e aree. Abbiamo rilevato, ad esempio, differenze di 10 centesimi tra Bellinzona e Chiasso per il diesel, mentre la forbice è mediamente più ridotta (cinque centesimi, con punte di sette) per la benzina.

Le differenze

I dati riportati, ribadiamo, sono le medie di zona pubblicate dall’indice basato sui dati TCS Benzinpreis, che raccoglie le segnalazioni della community e aggiorna costantemente i prezzi delle stazioni svizzere. Vediamo una panoramica nelle varie zone. A Chiasso (10 stazioni di servizio considerate) la media è di 2,016 franchi al litro per la benzina e 2,308 per il diesel. A Mendrisio (9 stazioni di servizio) si scende leggermente: 2,000 al litro per la benzina e 2,240 per il diesel. Si risparmia qualcosa di più nell'area di Lugano e nelle sue 19 stazioni di rifornimento prese in considerazione: 1,983 al litro per la benzina e 2,230 per un litro di diesel. Valicato il Ceneri, il prezzo scende ancora. A Bellinzona e dintorni (9 le stazioni analizzate) troviamo 1,962 al litro per la benzina e 2,202 al litro per il diesel. Infine la zona di Locarno, quella che sembra offrire i prezzi più contenuti, seppure con sole sei stazioni di servizio vagliate. Il prezzo per un litro di benzina è 1,947 franchi e di 2,203 per il diesel.