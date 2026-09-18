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Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»

La polizia indaga su episodi che stanno creando allarme tra base jumper e speedflyer a Stechelberg, con l'SBA che denuncia la gravità del gesto.
Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»
20Minuten
Fonte 20Minuten
elaborata da Redazione
Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»
La polizia indaga su episodi che stanno creando allarme tra base jumper e speedflyer a Stechelberg, con l'SBA che denuncia la gravità del gesto.

STECHELBERG - A Stechelberg, nel canton Berna, è stato scoperto nuovamente un filo di nylon teso sopra una zona di atterraggio utilizzata da base jumper e speedflyer. Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni. La polizia cantonale bernese è a conoscenza dei fatti e sta indagando. Finora non risultano feriti.

Il rischio durante l'atterraggio
Il filo rappresenta un grave pericolo per chi pratica queste discipline. «Durante l'avvicinamento all'atterraggio raggiungiamo velocità fino a 150 km/h. Se finissi contro questo filo, per me come speedflyer potrebbe essere molto pericoloso», ha raccontato un testimone a 20 Minuten.

Il precedente di venerdì
Come detto un episodio analogo era già avvenuto venerdì scorso, quando un filo era stato teso sopra una zona di atterraggio utilizzata da parapendii, wingsuit, speedflyer e allievi.

La preoccupazione tra gli sportivi
I casi stanno provocando preoccupazione tra gli sportivi. «Al momento evito Stechelberg e il resto della regione», spiega lo speedflyer. Quando decide comunque di volare, controlla prima la zona di atterraggio: «Altrimenti non mi sento al sicuro».

L'allarme della Swiss Base Association
Anche la Swiss Base Association (SBA) ha lanciato l'allarme. «Non è solo uno scherzo innocuo, è pericoloso per la vita», ha scritto l'associazione su Instagram.

Autori e motivazioni ancora da chiarire
Restano da chiarire gli autori e le ragioni dei gesti. «Non sappiamo chi abbia teso i fili né con quale motivo», afferma Beni Kälin, titolare della Speedflying School Interlaken. Non è chiaro neppure se gli episodi siano rivolti contro una specifica disciplina: «Il filo scoperto giovedì era teso sopra una zona di atterraggio per il base jumping, mentre il primo episodio riguardava una zona utilizzata da diverse discipline aeree», spiega Kälin.

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