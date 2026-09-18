Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»

Autori e motivazioni ancora da chiarire

Restano da chiarire gli autori e le ragioni dei gesti. «Non sappiamo chi abbia teso i fili né con quale motivo», afferma Beni Kälin, titolare della Speedflying School Interlaken. Non è chiaro neppure se gli episodi siano rivolti contro una specifica disciplina: «Il filo scoperto giovedì era teso sopra una zona di atterraggio per il base jumping, mentre il primo episodio riguardava una zona utilizzata da diverse discipline aeree», spiega Kälin.