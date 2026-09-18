Pullman turistico si scontra con un camion fermo in coda
Tre persone ferite e traffico rallentato dopo l'incidente sull'autostrada A3, indagini in corso.
Poco dopo le 14.30 di oggi, venerdì 18 settembre, un pullman turistico che viaggiava sull'autostrada A3 in direzione di Basilea si è scontrato, all'altezza di Urdorf (canton Zuigo) con un camion fermo alla fine di una coda.
Nell'incidente sono rimasti feriti in modo lieve o moderato almeno due passeggeri e l'autista del pullman. I feriti sono stati trasportati in ospedale con le ambulanze.
Le cause esatte dell'incidente non sono ancora state chiarite e sono oggetto di accertamenti da parte degli specialisti della polizia cantonale di Zurigo.
A causa dell'incidente è stato necessario chiudere una corsia dell'autostrada, con conseguenti disagi alla circolazione. L'A3 è stata completamente riaperta intorno alle 18.
Oltre alla polizia cantonale di Zurigo, sono intervenuti la polizia municipale di Schlieren/Urdorf, Schutz & Rettung Zürich con i vigili del fuoco, diverse ambulanze e un'ambulanza per grandi emergenze, i servizi di soccorso di Limmattal, Zugo, dell'ospedale di Bülach e del See-Spital Horgen, oltre a un'impresa privata di soccorso stradale.