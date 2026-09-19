Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online

«L'ho riconosciuta dal video del matrimonio»

La giornalista, allarmata, fa quindi di tutto per scoprire l'identità dell'uomo. «Gli ho dato più informazioni su di me, raccontandogli che vivo in Canada. Lui mi ha rivelato di abitare a Ginevra, poi anche il suo nome di battesimo e, più o meno, il settore in cui lavorava. Ho inserito questi dati su LinkedIn e ho trovato un nome. Con quel nome ho cercato su YouTube e ho trovato un video di un matrimonio. Ho riconosciuto la sposa come la donna che avevo visto incosciente nei suoi video».

L'arresto

Haines trasmette quindi tutte le informazioni raccolte alla Polizia di Ginevra, che la ricontatta immediatamente. «Poi non ho più avuto notizie per molto tempo. Poiché non mi scriveva più e non pubblicava nuovi video, ho pensato che fosse stato arrestato. E alcuni mesi dopo la polizia mi ha confermato l'arresto».