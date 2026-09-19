Tragedia sulla strada: motociclista 65enne perde la vita

A causa del violento impatto, il 65enne ha riportato ferite così gravi da morire sul luogo dell'incidente, nonostante gli immediati tentativi di rianimazione effettuati dai primi soccorritori. L'automobilista e la passeggera che si trovava con lui sono rimasti illesi.

Le cause esatte dell'incidente sono oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Zurigo e della Procura competente.