Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZURIGO

Tragedia sulla strada: motociclista 65enne perde la vita

L'uomo è deceduto in seguito alla collisione con un'auto. Aperta un'inchiesta.
Tragedia sulla strada: motociclista 65enne perde la vita
Polizia Zurigo
di Cronaca Ticino
Tragedia sulla strada: motociclista 65enne perde la vita
L'uomo è deceduto in seguito alla collisione con un'auto. Aperta un'inchiesta.

BUBIKON - Un motociclista di 65 anni è morto venerdì sera, 18 settembre 2026, in seguito a uno scontro con un'auto.

Poco dopo le 21, un automobilista di 66 anni stava svoltando dalla Sennwaldstrasse nella Grüningerstrasse, in direzione di Bubikon, quando si è verificata la collisione con il motociclista, che viaggiava da Bubikon verso Ottikon.

A causa del violento impatto, il 65enne ha riportato ferite così gravi da morire sul luogo dell'incidente, nonostante gli immediati tentativi di rianimazione effettuati dai primi soccorritori. L'automobilista e la passeggera che si trovava con lui sono rimasti illesi.

Le cause esatte dell'incidente sono oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Zurigo e della Procura competente.

In seguito all'incidente, la Grüningerstrasse, la Sennwaldstrasse e la Dürntnerstrasse sono rimaste chiuse per diverse ore. I pompieri hanno predisposto una deviazione.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia cantonale di Zurigo, la Polizia comunale di Wetzikon, i pompieri di Gossau e Bubikon e il servizio di soccorso Regio 144.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
incidente stradalemortomotociclistapolizia cantonalezurigo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
2 gior
119
301

Sono morti il pudore e la decenza

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
47

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
2 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Ritrovato morto l'uomo scomparso
LIVE
VALLEMAGGIA
17 ore

Ritrovato morto l'uomo scomparso

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
2 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
3 gior
62
75

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
2 gior
88
126

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
2 gior
1
19

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
2 gior
51
74

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
1 gior
46
175

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
1 gior
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
1 gior
20
70

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti
LIVE
BELLINZONA
17 ore
27
71

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
3 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
1 gior
78
95

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
22 ore
10
22

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
1 gior
94
153

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
23 ore

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano
LIVE
LUGANO
12 ore
17

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri
LIVE
CANOBBIO
14 ore
3
15

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
1 gior

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
1 gior

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
69

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
1 gior
6
21

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
48
88

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
1 gior
61
52

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
1 gior
15
60

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
2 gior
16
33

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
54

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

Che angoscia su quell'alpe
LIVE
VERZASCA
19 ore
48
99

Che angoscia su quell'alpe

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
2 gior
28
34

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
1 gior
4
17

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
1 gior
9
34

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
31

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
2 gior
60
102

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
10

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
1 gior
12
52

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
20
60

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
1 gior
7

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
1 gior
26
39

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
4 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
2 gior
10

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita
LIVE
ARGOVIA
22 ore

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
2 gior
6
15

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Schianto sulla ciclabile. Un ferito
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
8

Schianto sulla ciclabile. Un ferito

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio
LIVE
CHIASSO
2 gior
9
40

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»
LIVE
ITALIA / CANADA
3 gior
12

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi
LIVE
LUGANO
1 gior
4
10

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi

Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista
LIVE
BIASCA
1 gior
4
14

Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online
LIVE
GINEVRA
1 ora

Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»
LIVE
BERNA
9 ore
3
26

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»

Pullman turistico si scontra con un camion fermo in coda
LIVE
ZURIGO
14 ore
7

Pullman turistico si scontra con un camion fermo in coda

Auto contro il camion nell'area di sosta, la vittima è un 71enne
LIVE
ARGOVIA
15 ore

Auto contro il camion nell'area di sosta, la vittima è un 71enne

Sanija Ameti ritira il ricorso contro la condanna
LIVE
SVIZZERA
15 ore
9
30

Sanija Ameti ritira il ricorso contro la condanna

Condannato a 15 anni lo studente cinese che accoltellò i bambini a Zurigo
LIVE
ZURIGO
15 ore
3
28

Condannato a 15 anni lo studente cinese che accoltellò i bambini a Zurigo

Nestlé: la Seco è preoccupata per la decisione della Russia
LIVE
SVIZZERA / RUSSIA
16 ore
13
24

Nestlé: la Seco è preoccupata per la decisione della Russia

La BNS non si muoverà. Per ora
LIVE
SVIZZERA
18 ore
9

La BNS non si muoverà. Per ora

Frontiere e asilo, il Consiglio federale boccia l'iniziativa UDC: «Costi miliardari»
LIVE
SVIZZERA
18 ore
14
74

Frontiere e asilo, il Consiglio federale boccia l'iniziativa UDC: «Costi miliardari»

IA nella Confederazione: 116 progetti in corso, sei misure previste fino al 2028
LIVE
SVIZZERA
20 ore
9

IA nella Confederazione: 116 progetti in corso, sei misure previste fino al 2028