Tragedia sulla strada: motociclista 65enne perde la vita
L'uomo è deceduto in seguito alla collisione con un'auto. Aperta un'inchiesta.
L'uomo è deceduto in seguito alla collisione con un'auto. Aperta un'inchiesta.
BUBIKON - Un motociclista di 65 anni è morto venerdì sera, 18 settembre 2026, in seguito a uno scontro con un'auto.
Poco dopo le 21, un automobilista di 66 anni stava svoltando dalla Sennwaldstrasse nella Grüningerstrasse, in direzione di Bubikon, quando si è verificata la collisione con il motociclista, che viaggiava da Bubikon verso Ottikon.
A causa del violento impatto, il 65enne ha riportato ferite così gravi da morire sul luogo dell'incidente, nonostante gli immediati tentativi di rianimazione effettuati dai primi soccorritori. L'automobilista e la passeggera che si trovava con lui sono rimasti illesi.
Le cause esatte dell'incidente sono oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Zurigo e della Procura competente.
In seguito all'incidente, la Grüningerstrasse, la Sennwaldstrasse e la Dürntnerstrasse sono rimaste chiuse per diverse ore. I pompieri hanno predisposto una deviazione.
Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia cantonale di Zurigo, la Polizia comunale di Wetzikon, i pompieri di Gossau e Bubikon e il servizio di soccorso Regio 144.